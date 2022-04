Watfordin ja Burnleyn kohtaaminen ei aiheuta todennäköisesti kenessäkään puolueettomassa katsojassa suuria tunne-elämyksiä. Siinä vaiheessa, kun Roy Hodgsonin valmentama Watford ja Sean Dychen valmentama Burnley kohtaavat, voisi maalin kuivumisen tuijottaminen olla mielekkäämpää tekemistä kuin pelin katsominen.

Watfordin ero säilymiseen on jo yhdeksän pistettä. Sarjapaikan pitäminen on erittäin epätodennäköistä. Ainoa mahdollisuus edes teoreettiseen säilymiseen olisi voittaa Burnley. Varmuudella voi sanoa, että Burnley ei lähde raikkaaseen hyökkäyspelaamiseen. Se on nykytilanteessa säilymässä niukasti ja pistekin olisi joukkueelle ihan kelvollinen tulos. Watford ei puolestaan osaa hallita pelejä pallollisesti, joten Burnley voi saada vastahyökkäyspaikan tai useammankin. Ellei ottelu pääty 0–0, voisi Burnleyllä olla mahdollisuus napata kolme pistettä. Siksi kotivoitto jätetään kokonaan pois lapulta.