Modricin millintarkat syötöt ruokkivat Real Madridin maaliahnetta Benzemaa– "Luka on erittäin älykäs"

Manchester Cityn Mestarien liigan unelma joutuu koetukselle välierissä Real Madridia vastaan.

Siitä lähtien kun Manchester City sai taakseen abudhabilaiset öljyrahat toistakymmentä vuotta sitten, on tähtipelaajia hamstrannut englantilaisseura lukeutunut jalkapallon kestomenestyjiin.

Mestarien liiga on kuitenkin ollut viisinkertaisen valioliigamestarin heikko kohta.

Barcelonassa meritoitunut Pep Guardiola on yrittänyt valmentajana toistaa Mestarien liiga -saavutuksiaan Cityssä valmentajana vuodesta 2016.

Tulokset ovat jääneet ohuiksi, sillä City on yltänyt Mestarien liigan finaaliin vain kerran, ja viime vuoden englantilaiskohtaamisessa Chelsea vei voiton.

Nyt City on välierissä. Tie Mestarien liigan finaaliin on kivinen, kun tiistaina on vastassa ensimmäisessä välieräpelissä 13-kertainen Euroopan mestari Real Madrid.

Real Madridin ykköshyökkääjä Karim Benzema upotti puolivälierissä avauskohtaamisen kolmella maalillaan Chelsean.

Hän teki hattutempun jo neljännesvälierissä PSG:tä vastaan.

Benzeman taustalla keskikentällä Realin pelinrakentajan Luka Modricin millintarkat syötöt puhkoivat niin PSG:n kuin Chelseankin puolustusta.

”Kun pallo kulkee hänen jalkojensa läpi, peli virtaa kuin se olisi maailman luonnollisin asia, kehui hiljattain Argentiinan joukkueessa 1986 maailmanmestaruuden voittanut”, myöhemmin Real Madridia valmentanut Jorge Valdano Modricia uutistoimisto AFP:lle.

Kun Real Madrid kovan taistelun jälkeen pudotti jatkosta PSG:n, ratkaisuottelussa loistanut Modric kiersi ympäri Realin pukukoppia halaten ja onnitellen kaikkia joukkueen jäseniä.

”Luka on erittäin älykäs. Jos hän haluaa valmentajaksi, hän pääsee kyllä”, Real Madridissa Modricia valmentanut Zinedine Zidane on sanonut.

Realin vaarallisuutta Manchester Cityä vastaan lisää se, että espanjalaisjoukkueella on käytössään niin ikään tarkkojen pitkien syöttöjen mestari Toni Kroos.

Maaotteluasetelma Englannin ja Espanjan välillä jatkuu myös toisena Mestarien liigan välieräpäivänä keskiviikkona, kun Liverpool isännöi ensimmäisessä kohtaamisessa yllättäjää Villarrealia.

Villarreal antoi varoituksen pudottamalla puolivälierissä toissa kauden mestarin Bayern Münchenin. Silti Liverpool lähtee välierien ottelupariin ennakkosuosikkina.

Mestarien liigan välierä Manchester City–Real Madrid tiistaina kello 22. C More Sport 1 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.