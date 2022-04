Kalle Rovanperän johtoasema suli lähes minuutilla.

Helsinki/Zagreb

Toyotan Kalle Rovanperän johtoasema suli Kroatian MM-rallin 11. erikoiskokeella lähes minuutilla, mutta suomalaiskuski pystyi vastaamaan seuraavalla ajopätkällä kohtalaisesti Hyundain virolaishaastajan Ott Tänakin vauhtiin.

Rovanperä kärsi 11. erikoiskokeella rengasrikon, ja Tänak kutisti suomalaisen eron alle 20 sekuntiin. Ennen huoltotaukoa ajetulla lyhyellä osuudella Rovanperä saapui maaliin viidentenä 1,4 sekuntia Tänakin perässä.

Rovanperän kokonaisjohto Tänakiin on 16,8 sekuntia, kun keskimmäistä ajopäivää on jäljellä neljä erikoiskoetta.

– Ott on ollut todella nopea tänään, joten uskon, että iltapäivästä tulee hankala. Katsotaan, mitä voimme tehdä. Tallille on myös tärkeää saada pisteitä, joten meidän on oltava fiksuja, MM-sarjaa johtava Rovanperä tuumaili WRC:n sivuilla.

Rovanperä johti Tänakia perjantain ajopäivän jälkeen reilulla 1.20 minuutilla, mutta virolainen osoitti aamupäivällä, että Kroatian mutaisilla ja sateisilla asfalttiteillä voi kuroa suuriakin eroja kiinni.

– Tämä ralli on niin haastava, joten olen iloinen, että olemme kärsineet vain yhden rengasrikon. Yritämme jatkaa samalla tavalla, kolmen vuoden takainen maailmanmestari Tänak totesi.

Hyundain Craig Breen on kolmantena 57,8 sekuntia Rovanperää jäljessä. Perjantain päätteeksi minuutin aikasakon saanut Hyundai-kuski Thierry Neuville on neljäntenä 1.24 minuutin päässä Rovanperästä.

Perjantaina heti rallin alussa keskeyttänyt Toyotan Esapekka Lappi väläytteli lauantain aamupäivässä vauhtiaan ja otti yhden ek-voiton.

Kroatian ralli päättyy sunnuntaina neljään erikoiskokeeseen.