Perinteinen Kevätpäräys aloittaa kotimaisen kartingkauden Porissa lauantaina - “Viasveden rata on erittäin tykätty!”

Lauantaina kilpaillaan kuudessa eri luokassa (Mini60, OKJ, OK, Rotax Micro Max, Rotax Junior & Rotax Senior), sunnuntaina viidessä eri luokassa (Mini60, OKJ, OK, Raket Cadet, Raket Micro).

Kevätpäräyksessä on tänä vuonna paljon osallistujia. Arkistokuva viime vuodelta.

Pori

Moottoriurheilun ystäville on luvassa herkkua lauantaina ja sunnuntaina Porissa, kun Porin FK-kerhon järjestämä vuosittainen kauden avaustapahtuma Kevätpäräys ajetaan Viasveden FK-radalla.

”Kevätpäräys on perinteinen kartingkauden avaus, joka on ajettu joka vuosi kerhon perustamisesta lähtien. Tänä vuonna meillä on todella paljon osallistujia, joten kilpailuista saadaan varmasti hyvin jännittävät”, Porin FK-kerhon puheenjohtaja Mikael Löfgren kommentoi.

Viasveden FK-rata on kuskien piireissä kehuttu ja mielekäs ajettava. Sitä ollaan tulevina vuosina myös päivittämässä vastaamaan uusia vaatimuksia. Hankkeelle on varattu noin 200 000 euroa rahaa.

Tähän sisältyy myös sähköisten kartingautojen mukaantulo, ja strategiaa ohjaavat ympäristöystävälliset raamit. Hankkeen olisi tarkoitus valmistua vuoteen 2026 mennessä.

"Rata on jo nykyisellään erittäin tykätty ja profiili on kuljettajien mieleen”, Löfgren toteaa.

Katsojille mahdollisuudet ovat myös hyvät, ja kelikin pitäisi olla suotuisa läpi viikonlopun. Löfgren toivookin kaikkien kiinnostuneiden saapuvan paikalle. Sisäänpääsy on ilmainen.

Kilpailut alkavat molempina päivinä kello 11. Tapahtumaa voit seurata Satakunnan Kansan verkkosivuilta suorana lähetyksenä. Selostajana toimii Joonas Hietala.