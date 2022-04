Kierroksen ideavarmaksi nosta viidennen kohteen Unique Creationin.

Seinäjoen huipputasokas T75-kierros vaikuttaa pelimielessä melko selväpiirteiseltä. Useimpiin lähtöihin on tarjolla pitävän tuntuisia suosikkeja – vain toinen kohde revitetään T75-systeemissä runsaalla rastituksella.

Avauskohteessa suosikkikolmikko erottuu muista. Club Nord Elit pystynee pitämään alussa keulat ykkösradaltaan, sen taakse kätkeytyy takarivin Ice Wine ja kuolemanpaikalla etenee jossain vaiheessa lähdön kovaluokkaisin menijä eli Stonecapes Queila. Joku näistä on lopussa vahvin.

Kierroksen ainua monen merkin lähtö on toisena kohteena ajettava päivän matalin lämminverisarja. Tarjolla myös kierroksen ehdottomasti maistuvimmat suuryllättäjäkandidaatit. Täysin pelaamattomista hevosista kiinnostavat etenkin Minecraft, Vinci Power, Feeling Dream sekä Neo Sånna. Kolmas kohde on se, mihin suuri osa pelaajista merkitsee eniten merkkejä – tehdään tässä vihjeessä toisin ja haetaan etua kapealla rastituksella. Lähdön paras hevonen on Liisan Tulilintu ja nousevin kyky Lumi-Oosa. Luotetaan jommankumman onnistuvan.

Varmaehdokkaista norminmukaisimpia ovat neljännen ja kuudennen kohteen suursuosikit Magic Madonna ja Siirin Valtsu. Kummankin voi onnistuessaan olettaa etenevän keulaan ja karauttavan siitä karkuun ja voittoon.

Kierroksen ideavarmaksi nostan viidennen kohteen Unique Creationin. Unique Creation on äärettömän vahva menijä, jota pitkä juostava matka nyt suosii. Se palasi viimeksi hyvävireisenä tauolta ja nyt ruunan voi olettaa edelleen parantavan.

Perusmatkan ykkösradalta lähdön onnistuessa se saanee nyt heti kiihdytyksessä ratkaisevan edun muihin sinänsä koviin kilpakumppaneihinsa nähden. Päätöskohteessa Seinäjoki Racen paras hevonen Kali Smart kannattaa varmistaa vähemmän pelatuilla ja hyvät juoksut saavilla Esprit Sisulla ja Willow Pridellä.