Leicesterin kausi Valioliigassa on monella tavalla pelattu, vaikka joukkueella on kierroksia jäljellä edelleen seitsemän. Ryhmä on tukevassa keskikastissa. Teoriassa paikka europelipaikoille on edelleen mahdollinen, mutta hyvin epätodennäköinen. Vastustaja Aston Villa on puolestaan hävinnyt neljä edellistä peliään ja maalinteko on ollut tuskaa. Peli on kuitenkin näyttänyt vähän paremmalta kuin tulokset.

Villa tarvitsee edelleen pisteitä, että sarjapaikka varmistuu. Se lienee pelissä nälkäisempi metsästämään voittoa. Leicesterillä siintää silmissä ensi viikon torstain Konferenssiliigan välieräpeli AS Romaa vastaan. Ajatukset voivat olla helposti jo siellä ja lepuutustakin voi siksi kokoonpanoon tulla.

Peliprosenteissa Leicesteriä on pelattu liikaa, joten jätetään kotivoitto kokonaan pois lapulta.