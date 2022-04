Eetu Annila, Daniel Levola ja Aatu Tommila pelaavat Karhuissa ensi kaudella. Kaikkien pelaajien sopimukset kattavat yhden kauden.

Pori

Karhut on kiinnittänyt kolme aikaisemminkin joukkueen mukana ollutta pelaajaa myös ensi kauden salibandyn Divarissa pelaavaan ryhmäänsä. Hyökkääjät Eetu Annila ja Aatu Tommila sekä puolustaja Daniel Levola jatkavat pelaamista Porissa.

Annila on 22-vuotias hyökkääjä, joka saapui viime kaudella Poriin SB Vaasasta. Hänellä on tilastoissaan toistaiseksi enemmän pelejä F-liigassa kuin Divarissa. Divarissa hän on pelannut vain viisi kamppailua, kun F-liigassa pelejä kertyi viime kaudella 24.

”Hyvät fiilikset sopimuksesta. Jatkosopimus tuntuu oikealta valinnalta. Uskon joukkueen menestymiseen lähivuosina. Haluan saada paljon peliaikaa ja sitä kautta tehoja irti itsestäni ja auttaa joukkuetta niin paljon kuin mahdollista”, Annila toteaa.

Levola on Karhujen oma kasvatti, mutta hän kävi pelaamassa Classicin junioreissa kausilla 2018–2021. Viime kaudeksi 20-vuotias puolustaja palasi kuitenkin takaisin kasvattajaseuraansa. Divaripelejä hänellä ei toistaiseksi ole pelattuna ainuttakaan.

”Toivon mukaan päästään keväällä pelaamaan F-liigan paikasta. Tällä kertaa toki nousijan roolissa, jonka uskon sopivan meille paremmin”, Levola pohtii.

21-vuotias oikealta laukova Karhujen kasvatti Tommila pelasi viime kauden lopussa Divaria Rauman SalBassa, joissa hän teki yhdeksässä ottelussa 7+9 tehopistettä.

”Mahtavat fiilikset tietysti jatkaa kasvattajaseurassa. Joukkueessa on paljon hyviä ystäviä ja näen joukkueessa potentiaalia tulevalle kaudelle. Karhut on myös tällä hetkellä itselleni paras paikka kehittyä, Tommila pohtii.

Karhut kertoo lisää pelaajasopimuksia ensi viikolla.