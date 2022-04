Finaalisarja ratkeaa lauantaina Kuopiossa legendaarisessa Game Sevenissä.

Sastamala

Kahden erän jälkeen näytti väistämättä siltä, että Vammalan Lentopallo sinetöi viidennen peräkkäisen Suomen mestaruuden 1 252-päisen kotiyleisön edessä.

Sastamalalaisjoukkue hallitsi ylivoimaisesti kahta ensimmäistä erää ja palasi levollisen oloisena pitkältä erätauolta.

Isännät taisivat lipoa huuliansa hiukan liikaakin, vaikka Savo Volley näytti vaarallisuutensa jo edellisellä vierailulla.

Viimeistä kevättä pelaava Antti Siltala näytti suuruutensa jo silloin – ja teki sen nyt uudestaan. Hän johti joukkoja suuren johtajan elkein, vaikka kroppa reistailee jo monesta kohdasta.

Vielä enemmän vaikutti Savon yllättävä hakkuriratkaisu.

Vai oliko se edes yllättävä?

”Puhuimme jo aiemmin, että Michael Michelau saattaa olla Savon viimeinen kortti. Ja niinhän se sitten olikin. Peli kääntyi täysin, kun Michelau tuli kentälle”, VaLePan passari Mikko Esko harmitteli.

Michelaun vaikutus oli ennen kaikkea henkinen. Amerikkalaislaiturin saldo (9/–1) ei ollut kummoinen, mutta silti hänen läsnäolonsa aiheutti VaLePan kenttäpuoliskolla pienimuotoisen kaaoksen.

”Meillä kävi täsmälleen samoin, kun ”Silli” (Antti Siltala) tuli taannoin kentälle. Syystä tai toisesta emme pysty reagoimaan muutoksiin riittävän nopeasti”, Esko manasi.

Sakari Mäkinen taisteli parhaan kykynsä mukaan.

Savon ikinuori konkari Antti Siltala oli taas elementissään.

Savo nousi pahasta sillasta 3–2 (20–25, 16–25, 25–20, 25–22, 15–13) -voittoon Michelaun tultua kentälle ja tasoitti dramaattisen finaalisarjan 3–3:een.

Sen jälkeen mestaruuspokaali pakattiin kuljetusta varten, samppanjat teljettiin kylmään ja VaLePan pelaajat lähtivät kiltisti kotiin.

Suomen mestaruus ratkaistaan lauantaina Kuopio-hallissa legendaarisessa Game Sevenissä, seitsemännessä pelissä.

”Savo lähtee varmasti peliin tämän voiton ratkaisseella seitsikolla. Kun katsomme pelin läpi, näemme miten vastustaja pelaa missäkin tilanteessa. On kokonaan toinen juttu, miten pitkälle tämä riittää. Silloin molemmilla on paineet niskassaan”, Esko pohjusti.

Joka tapauksessa vaiherikas finaalisarja saa arvoisensa huipennuksen. Tässä vaiheessa on lähes mahdotonta nimetä suosikkia.

”Michelaun rooli oli toki iso, mutta muutakin tarvittiin. Meillä ei ollut enää muuta vaihtoehtoa kuin lyödä kaikki kentälle. Ryhdyimme puolustamaan, varmistamaan ja tekemään töitä pallottomana. Sitä kautta saimme myös suorituksiin lisää pontta”, Siltala kuvaili.

Siltala urakoi kuin viimeistä päivää – ja sitähän se olisi saattanut olla lentopallokentillä. Monivuotinen maajoukkuelaituri päättää pelaajauransa tähän finaalisarjaan.

Sama koskee Olli-Pekka Ojansivua, jonka olkapää kesti torstaina vain vajaat kaksi erää.

”Käsi on niin laho, ettei sillä pysty lyömään enää. Kipu on niin kova”, Ojansivu myönsi.

Passari Mikko Esko piiskasi parhaansa mukaan joukkuetta.

Kun Savo sai painetta painavilla syötöillä, Esko alkoi kuormittaa irtijääneistä nostosta ymmärrettävästi Sakari Mäkistä.

Peräti 31 pistettä tehtaillut Mäkinen päätti tukalia tilanteita parhaansa mukaan, mutta välillä liika oli liikaa.

””Sakke” on niissä palloissa meidän selvästi paras hyökkääjä. Hän on ratkaissut monta peliä lähes yksinään. Toki nyt voi miettiä, mennikö hänelle liikaakin palloja. Mutta jälkeenpäin on aina helppo jossitella”, Esko muistutti.

Vaikka VaLePa nousi virlä viidennessä erässä neljän pisteen takaa kannoille, neljännenn erän loppu taisi olla sittenkin kamppailun kulminaatiopiste.

Savo karkasi 21–16-johtoon, kun Miki Jauhiainen otti Mäkiseltä kolme ässää peräkkäin.