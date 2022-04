Pukki on tehnyt tällä kaudella Valioliigassa kymmenen maalia.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Norwich on käyttänyt optionsa ja jatkanut Suomen maajoukkuehyökkääjän Teemu Pukin sopimusta vuodella.

Pukki, 32, on tehnyt tällä kaudella Norwichille kymmenen maalia 31 Valioliiga-ottelussa. Norwich on suomalaisen osumista huolimatta sarjataulukossa viimeisenä, ja putoaminen on todennäköistä, sillä eroa ensimmäiseen säilyjään on jo kahdeksan pistettä.

Tekemästään sopimuksesta huolimatta Pukki voi vielä siirtyä toiseen seuraan, mutta option käyttämällä Norwich varmisti sen, että joukkue saa siirtokorvauksen, mikäli Huuhkajien hyökkääjän matka jatkuu.

Pukki siirtyi Norwichiin kesällä 2018 ja on esiintynyt seurassa tehokkaasti. Hän on tehnyt 161 ottelussa 77 maalia. Norwich on pelannut Pukin seurassa ollessa sekä Valioliigassa että Mestaruussarjassa, eli toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

Norwich käytti Pukin lisäksi myös Todd Cantwellin ja Matthew Dennisin sopimusten optiot.