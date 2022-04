Hetemaj on pelannut urallaan yli 300 ottelua Italian Serie A:ssa.

Perparim Hetemaj on pelannut Suomessa ainoastaan HJK:ssa.

Helsinki

Pitkän ja komean kansainvälisen uran tehnyt Perparim Hetemaj on solminut tämän ja ensi kauden kattavan sopimuksen Helsingin Jalkapalloklubin kanssa. Sopimuksessa on myös optio kaudesta 2024.

HJK kertoi tiedotteessaan, että Hetemaj on edustuskelpoinen jo helsinkiläisten lauantain jalkapalloliigan kotiottelussa Interiä vastaan.

”On erittäin hieno ja ehkä vähän nostalginenkin fiilis. Olen Suomessa edustanut vain Klubia, ja on hienoa, että ympyrä nyt tavallaan sulkeutuu”, keskikenttäpelaaja Hetemaj sanoi.

Hetemaj, 35, on pelannut peräti 300 ottelua Italian kivikovassa Serie A:ssa. Hän on pelannut ulkomailla myös Kreikan pääsarjassa ja kuulunut Hollannin liigan Twenten organisaatioon. Hetemaj'n edellinen seura on Italian Serie B:n Reggina.

”Perpan edellisestä 90-minuuttisesta Serie B:ssä on alle kaksi viikkoa, joten hän saapuu Klubiin täydessä iskussa”, HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula sanoi.

MTV uutisoi Hetemaj'n tulosta HJK:hon jo tiistaina, ja seura vahvisti asian torstaina.