Tuomas Erkkilä pitää Ville Särkkää Narukerän näköisenä pelaajana.

Pori

Ville Särkkä on Narukerän ensi kauden joukkueen ensimmäinen uusi pelaaja.

22-vuotias Särkkä siirtyy Poriin Mikkelin Kamppareista. Hän debytoi Kamppareissa Bandyliigassa jo kaudella 2016–2017. Särkkä nähdään hyökkäyspään pelipaikoilla.

"Narukerästä paistaa hyvä tekemisen meininki. Porissa on laadukas joukkue ja valmennus. Tavoitteeni on kehittyä kokonaisvaltaisesti pelaajana ja saada mahdollisimman paljon vastuuta. Joukkueen tavoite on selkeästi ensi kaudella taistella mestaruudesta”, Särkkä totesi Narukerän tiedotteessa.

Päävalmentaja Tuomas Erkkilä kehuu Särkän olevan pelaaja, joka tiedostaa vahvuutensa ja heikkoutensa. Päävalmentaja pitää sitä tärkeänä piirteenä.

”Villellä oli halu ottaa uusi askel urallaan. Meidän pelityylimme oli yksi syy hänen tänne tuloonsa. Uskon vahvasti, että Ville on Narukerän näköinen taitava pelaaja.”

Särkkä on kuulunut Suomen ikäkausimaajoukkueeseen. Yhden vuoden hän pelasi länsinaapurissa samalla, kun hän kävi jääpallolukiota.