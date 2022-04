Sami-Jukka Korvolalla on superpesiskokemusta 130 ottelun verran.

Kankaanpää

Kankaanpään Maila on solminut koko kauden kattavan sopimuksen Sami-Jukka Korvolan, 24, kanssa. Korvola on Kempeleen Kirin sopimuspelaaja, joten kyseessä on vuokrasopimus.

Korvola on pelannut pääsarjatasolla kaudesta 2016 lähtien, jolloin hän nuorena pelurina nousi Seinäjoen JymyJussien edustusjoukkueeseen pelaten kyseisellä kaudella 14 ottelua.