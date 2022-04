Valtteri Kleemola on vuokralla Simon Kirissä.

Valtteri Kleemola on pelannut myös Kankaanpään Mailan vahvuudessa.

Ulvilan Pesä-Veikkojen kasvatti Valtteri Kleemola kuuluu Kempeleen Kirin superpesisjoukkueen sopimuspelaajiin, mutta kautensa hän aloittaa Ykköspesiksessä Simon Kirissä.

”Hyvillä mielin lähden Simoon. Joukkue on osittain tuttu ja on mukava päästä tutustumaan uuteen ryhmään. Sarja ja vastustajat ovat minulle melko vieraita, joten mielenkiintoista siinäkin mielessä. Tavoitteeni on pelata tasaisesti ja auttaa parhaani mukaan joukkuetta voittamaan”, Kleemola kertoo Simon Kirin Facebook-sivulla.

”Tässä kohtaa Valtteri tarvitsee peliaikaa ja sitä hänelle on tarjolla Simon Kirissä”, Kekin manageri Sami Saloranta kommentoi vuokrasiirtoa.

Kleemola, 27, toipui pelikuntoon heinä-elokuun vaihteessa vuonna 2019 kokemastaan aivoinfarktista. Kesällä 2020 hän solmi Kempeleen Kirin kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen.

Viime kausi oli Kleemolalle hankala, sillä otteluja kertyi vain kahdeksan: seitsemän Superpesiksessä ja yksi suomensarjassa.

Superpesistä Kleemola on pelannut kaikkiaan 191 ottelua. Hän on KeKin lisäksi edustanut myös Kankaanpään Mailaa ja Alajärven Ankkureita.