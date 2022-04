Willow Pridelle kolmas Suur-Hollolan Best Lady

Keulaan ja kukat, oli Ari Moilasen taktiikka Willow Priden rattailla Lahden Jokimaalla ravatussa Suur-Hollolan Best Lady lähdössä lauantaina.

Taktiikka onnistui ja porilaisen I.M.T. Talli Oy:n kasvattama ja omistama 8-vuotias tamma piti niukkaan 10 000 euron arvoiseen voittoon kilometriajalla 1.12,9a/2140 metriä.

Vauhti oli kovaa koko matkan. Avauspuolikas taittui 10,5 ja seuraava kilometri 12,5-vauhtia. Päätöspuolikas oli 14-vauhtinen.

"Startti meni odotusten mukaisesti. Ann Dorra tuli rinnalle vaatimaan vauhtia, minkä vuoksi tempo pysyi kovana. Kova matkavauhti alkoi lopussa painaa jaloissa, mutta hyvin tamma piti voittoon", Moilanen aprikoi voittajahaastattelussa.

Voitto oli Markku Niemisen valmentamalle Willow Pridelle jo kolmas Suur-Hollolan Best Ladyssa. Tamma on startannut urallaan 113 kertaa. Niistä voittoja on 33 ja rahalliset ansiot 479 713 euroa.

Seuraavan kerran Willow Pride starttaa ensi lauantaina Seinäjoella 70 000 euron ykköspalkintoisessa Seinäjoki Race lähdössä Santtu Raitalan ohjastamana.