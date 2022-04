”Djokovic!” Snookerin supertähti Ronnie O’Sullivan huudahtaa riemuissaan, kun hän kuulee virtuaalisessa haastattelutilaisuudessa, että yksi osallistujista on Serbiasta.

Seuraavaksi O’Sullivan hehkuttaa, että Novak Djokovic tulee voittamaa enemmän grand slam -turnauksia kuin kukaan muu pelaaja. Itseään hän vertaa enemmänkin toiseen tenniksen ikuisuustähteen Roger Federeriin, jota hän pitää ”taiteellisempana”.

”Jos Djokovic saapuu kaupunkiin ja hän haluaa lyödä muutamia [snooker]palloja, voimme tehdä sen.”

Entä miten O’Sullivanilta onnistuu tennis?

”Luultavasti olen parempi tenniksessä kuin Djokovic snookerissa.”

Tennis ei kuitenkaan ollut syy haastattelutilaisuuteen. Snookerin kuusinkertainen maailmanmestari O’Sullivan, 46, on valmis lauantaina alkaviin MM-kisoihin, jotka pidetään perinteiseen tapaan Crucible-teatterissa Sheffieldissä Englannissa.

O’Sullivan kertoi aloittaneensa valmistautumisen MM-kisoihin kuusi viikkoa ennen kisoja. Harjoitukset kestävät päivittäin neljästä seitsemään tuntia.

”Ensimmäinen viikko on todella puuduttava, sillä en ole tottunut pelaamaan niin pitkään. Kun kolmas viikko on menossa, olen valmis. Pystyn omaksumaan ja palautumaan paljon nopeammin keskittymisen ansiosta. Snookerin pelaaminen on kuin mikä tahansa lihas, jota pitää harjoittaa”, O’Sullivan sanoo.

Peliharjoitusten lisäksi O’Sullivan on tunnettu intohimoisena juoksijana. Hän käy myös kuntosalilla ja nostaa painoja. Nyt hän on löytänyt uuden harjoitteen, pilateksen.

”Se parantaa lihasten hallintaa. Se on myös lempeämpää keholle [kuin muut fyysiset harjoitukset].”

O’Sullivan myös korostaa, että suurimman ajan valmistautumisessa vievät henkiset harjoitukset.

”Snooker on todella keskittymistä vaativaa urheilua, ei niinkään fyysistä.”

Tarkemmin mietittyään O’Sullivan toteaa, että itse asiassa koko kausi on valmistautumista MM-kisoihin.

”Se on aina mielessä.”

Ronnie O’Sullivan harjoittelee useita tunteja päivässä ennen MM-turnausta.

Koska O’Sullivan on jo lajin legenda ja maailmanlistan ykkönen, kaikki haluavat voittaa juuri hänet. O’Sullivanille tämä asetelma käy hyvin.

”Tiedän, mitä on odotettavissa. On aina annettava parastaan, koska jokainen yrittää nostaa tasoaan minua vastaan ja hankaloittaa pelaamistani. Mutta mikään ei itse asiassa toimi, koska jos olen täydessä iskussa, saan tästä vain lisää puhtia. Se on hauskaa.”

O’Sullivan lisää höyryä: hänen mielestään vastustajat saavat osoittaa mitä tahansa taitoja, sillä hän aikoo pelata hyvin ja lähettää vastustajansa kotimatkalle.

”Näin ei oikeastaan saisi sanoa, koska se on todella, todella epäammattimaista ja epäkunnioittavaa, mutta mielessäni ajattelen näin.”

O’Sullivan korostaa, että hän nauttii haasteista ja erityisesti siitä, että huipulle on tullut paljon uusia nuoria pelaajia.

”Opin heiltä ja kyllä, jos joku tekee jonkin asian hyvin, varastan sen itselleni, koska sisällytän sen omaan peliini ja yritän tehdä sen paremmin”, O’Sullivan sanoo.

”Maailman parhaatkaan pelaajat eivät tiedä kaikkea. Aina täytyy olla avoin oppimaan uusia asioita.”

” ”Jokainen yrittää nostaa tasoaan minua vastaan ja hankaloittaa pelaamistani.”

MM-turnauksen voittamiseen ei O’Sullivanin mukaan tarvita jatkuvia loistavia lyöntejä. Hänen mielestään tärkeintä on johdonmukaisuus.

”[Turnauksessa] on hetkiä, jolloin on vain laitettava polttimet päälle ja hoidettava vastustaja. Ja mentävä rajan yli, mutta itse asiassa johdon­mukaisuus on tärkein ainesosa. Täytyy vain olla erittäin hyvä tai hyvä suurimman osan ajasta.”

Koska kyse on O’Sullivanista, joka on poikkeuksellinen persoona snookerissa, hän sanoo tietysti, että hän ei edes erityisemmin nauti MM-turnauksesta.

”MM-kisoista on vaikea nauttia, koska ne kestävät niin pitkään, ja ensimmäinen tunne [turnauksen jälkeen] on helpotus, mutta maailmanmestaruuden voittamisen jälkeisen päivän tunnetta ei voita mikään.”

O’Sullivan on tunnettu erikoisista tempauksistaan ottelujen aikana. Välillä hän juttelee yleisön kanssa, joskus jopa piereskelee ja yrittää laittaa sen erotuomarin piikkiin.

Siksi HS kysyi O’Sullivanilta, mikä on hänen oudoin kokemuksensa snookerissa. O’Sullivan hetken mietti asiaa ja lopulta vastaus oli pitkähkö.

”Aah, ehkä se, kun kävelin pois snooker-ottelusta [Britannian mestaruusturnaus vuonna 2006] Stephen Henryä vastaan. Se oli aika outoa. Se tuntui aika hyvältä, koska koin, että en halunnut olla siellä. Kun mietin asiaa myöhemmin, se taisi yllättää kaikki. Se oli todellakin outoa, mutta siihen oli syynsä. En poistunut siksi, että en haluaisi pelata snookeria. Minulla oli silloin menossa paljon pelin ulkopuolisia asioita. Eikä mieleni ollut keskittynyt siihen hommaan. Kyllä, se oli todella outoa.”

Snooker on perinteinen laji, jossa muutoksia ei ole juuri tapahtunut. Niinpä HS kysyi O’Sullivanilta, minkä yhden muutoksen hän tekisi snookeriin. Nyt esille tuli velmumpi puoli Rocket-lempinimellä tunnetusta tähtipelaajasta.

”Haluaisin vain kaksi pussia snooker-pöytään. Se tekisi lajista hieman vaikeamman. Nyt on liikaa vaihtoehtoja pussittamiseen”, O’Sullivan sanoi ja nauroi railakkaasti.

”Jos olisi vain kaksi pussia, uskoisin, että voittaisin useammin.”

Snookerin MM-kisat alkavat lauantaina 16. huhtikuuta. Finaali pelataan 2. toukokuuta. Discovery+, Eurosport ja Kutonen näyttävät turnausta suorina lähetyksinä.