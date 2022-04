Lattomeri-ajo aloittaa kotimaisen pyöräilyn kilpailukauden.

Pori

Maantiepyöräilyn kotimainen kilpailukausi alkaa perinteisesti Lattomeri-ajossa. Tämä kevät ei tee poikkeusta.

Koiviston Isku järjestää kilpailun sunnuntaina. Kyseessä on historian 25. Lattomeri-ajo.

Järjestäjien mukaan kilpailuun osallistuu miesten ja naisten kärkikaarti muutamia ulkomailla kilpailevia pyöräilijöitä lukuun ottamatta. Kilpailuihin odotetaan noin 150 pyöräilijää.

Lattomeri-ajo on samalla naisten ja miesten elite-luokissa Suomen maantiecupin osakilpailu. Junioreille kilpailu on Kultaisen kammen osakilpailu.

Lattomeri-ajo aiheuttaa liikenteelle pieniä häiriöitä sunnuntaina kello 12–16. Liikennettä joudutaan hetkittäin pysäyttämään valtatie 8:lla.

Juniorit ajavat 1,4 kilometrin korttelikierrosta Karhuhallin ympäristössä. Aikuisten sarjoissa reitti kiertää noin 15,4 kilometrin kierrosta Pinomäen ja Lattomeren suunnalla.

Kilpailukeskus on Isomäentien parkkialueella. Juniorit lähtevät matkaan kello 10. Naisten elite-luokan lähtö on kello 12 ja miesten elite-luokan 115 kilometrin matka alkaa kello 13.45. Arvioitu maaliintuloaika on noin kello 16.