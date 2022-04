Helmiina Luoma odottaa innolla, että jalkapallojoukkueen kotikenttä on taas pelikunnossa.

Vastoinkäymisiin oppii sopeutumaan – musiikki on jäänyt taustalle, kun 19-vuotias Suomen mestari haluaa pelata läpi vuoden: ”Urheilu antaa enemmän kuin vie”

Musan Salaman Helmiina Luoma pelasi tehokkaasti Futsal-liigan puolivälierissä. Innokkuus pelaamiseen ja harjoitteluun kumpuaa lukuisista loukkaantumisista. Futsal-kevään jälkeen vuorossa on heti jalkapallokauden alku.

Pori

Musan Salaman Helmiina Luoma on ylpeä merikarvialaisuudestaan.

Kymmenlapsisessa perheessä on totuttu aktiiviseen harrastamiseen. Jalkapallo on ollut Luoman valikoimassa jo varhain. Noilta ajoilta on jäänyt jotain vielä nykyiseen pelityyliinkin.