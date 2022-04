Leevi Viitala jatkaa patapaidassa kevääseen 2024 asti.

Lähes maalin per ottelu alle 20-vuotiaiden SM-sarjassa paukutellut ja ohessa myös 26 ottelu liigajäillä tehoin 4+4=8 pelannut Leevi Viitala jatkaa Ässissä myös kaksi seuraavaa kautta.

Ässät käytti hyökkääjän sopimuksessa olleen ensi kautta koskevan option ja samalla osapuolet solmivat jatkosopimuksen myös kaudesta 23–24.

Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttulan mukaan Viitala on harvinainen pelaaja, joka on osoittanut jo merkkejä siitä, että nuorten peleissä nähty tehokkuus voisi siirtyä myös miesten tasolle.

” Hän on pelannut kaksi kautta U20 SM-sarjassa lähes maali per ottelu -tahdilla. Niitä pelaajia ei kauheasti ole olemassa. On selvää, että Leevi on maalintekijä. Hienoa, että meidän omista riveistämme kaikkien talenttiryhmien ulkopuolelta, on kasvanut pelaaja, jolla on se tämän lajin vaikein kyky.”, Kerttula kehuu Ässien tiedotteessa.

Viitala itse tietää, mitä häneltä odotetaan:

”Tavoitteenani on murtautua vakituiseen kokoonpanoon ja tuoda maalintekovoimaa joukkueeseen, koska olen maalintekijä ja haluan tehdä maaleja. Haluan tuoda joukkueeseen myös porilaisuutta sekä patasydäntä ja tunnetta kaukaloon."