Norwichin ero sarjan toiseksi viimeiseen kaventui yhteen pisteeseen.

Lontoo

Suomen maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukin edustama Norwich otti kauden viidennen voittonsa jalkapallon Englannin Valioliigassa, kun Burnley kaatui 2–0. Myös Pukki pääsi maalin makuun kotipelissä, kun hän iski 2–0-osuman pelin 86. minuutilla. Maali oli Pukille liigakauden yhdeksäs. Kolme minuuttia maalinsa jälkeen Pukki otettiin vaihtoon.

Norwich on yhä sarjassa viimeisenä, mutta ero viimeistä edellisenä olevaan Watfordiin kaventui yhteen pisteeseen. Burnley on sekin kolmen putoajan joukossa, se on Watfordia edellä kaksi ja Norwichia edellä kolme pistettä. Viimeisen sarjassa säilyjän paikkaa pitää Everton, joka on Burnleyta edellä neljä pistettä eli Pukin Norwichilla on säilymiseen matkaa seitsemän pistettä. Watfordilla ja Norwichilla pelejä on jäljellä seitsemän, Burnleylla ja Evertonilla kahdeksan.