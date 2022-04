Porin T75-kierrokselta löytyy ideoita vaikka muille jakaa

Porin T75-kierros on pelillisesti erittäin herkullisen oloinen. Kantaa pääsee ottamaan useaan lähtöön. Merkittävin peliliike näissä vihjeissä on suora ohipeli kierroksen kolmanneksi eniten pelattuun hevoseen, kuudennen kohteen Selmer I.H:hon.

Se on läpi uransa ollut jostain syystä Suomessa yliarvostettu hevonen. Ruuna on toki hyväluokkainen ja on voittanut 27 uransa 70 startista, mutta mitään varsinaista suoritusvarmuutta sillä ei koskaan ole ollut.

Nyt se matkustaa Ruotsista Poriin, enkä ainakaan itse millään osaa pitää sitä päälle (pelattu vihjeen kirjoitushetkellä peräti 55-prosenttisesti) 50-prosenttisena voittajana hyvätasoisessa lähdössä.

Käytännössä tällä hetkellä kaikki sen pahimman vastustajat ovat alipelattuja ja maistuvia hakuja. Kuudennessa kohteessa suosikki pois lapulta ja kuusi mahdollista yllättäjäkandidaattia tilalle!

Myös kierroksen toiseksi eniten pelattu hevonen, kolmannen kohteen Knocking Match on tällä kertaa ykkösradaltaan mailin matkalla varmistamisen arvoinen.

Ruuna tuskin pystyy alussa pitämään keuloja ja lyhyellä matkalla se saattaa joskus olla kohtalokasta. Oikein kiinnostava varmistus suosikille onkin juuri se todennäköisin keulojen ryöstäjä eli Delightful Moment.

Se on keulasta parhaimmillaan, enkä pidä nyt lainkaan mahdottomana ajatusta, että hyvässä vireessä kilpaileva ruuna pystyisi vetämään tätä lähtöä vaikka perille asti. Vain neljä prosenttia pelattuna Delightful Moment on kierroksen maistuvin yllättäjäkandidaatti.

Päätöskohteessa kilpailee viimeksi muutamalla prosentilla pelattuna vihjaamani Gogobet Sisu. Ori ei voittanut Kaustisella suursuosikki Martin de Bosia jäätyään sen taakse pussiin.

Nyt Gogobet Sisu on pelattu jo lähdön suosikiksi, mutta en silti halua tälläkään kertaa ottaa riskiä putoamisesta siihen. Lähdön varsinainen idea on kuitenkin alussa kaulaan tempaiseva Effronte Photo.

Vaikka pitkä matka ei varsinaisesti suosikaan Effronte Photoa, voi se oikeanlaisella matkavauhdilla kestää tässäkin voittoon. Päätöskohde vain näillä kahdella hevosella.

Kierroksen varma on viidennen kohteen Stallone. Ruuna parantaa koko ajan talvitaukonsa päälle ja kohtaa nyt oikein sopivan vastuksen.

Stallonen tappiota on vaikeaa kuvitella millään juoksunkululla.

Neljännen kohteen pelillisesti kiinnostavin hevonen on viimeksi laukannut, mutta hurjan luokan omaava Ville Kalle.

Se on alle 20 prosentin peliosuudellaan varmuudella alipelattu tapaus. Kahdesta ensimmäisestä kohteesta yritän selviytyä kapealla suosikkirastauksella.