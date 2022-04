Bottas on Melbournessa kuin kotonaan – ”Olen varma, että voimme vielä parantaa”

Ferrari vauhdissa Australian gp:n harjoituspäivänä, Mercedes-mestari Hamilton yhä kaukana kärjestä.

Helsinki/Melbourne

Alfa Romeon Valtteri Bottas palasi formula ykkösten Australian gp:n harjoituspäivänä perjantaina ikään kuin kotiradalleen, kun MM-sarjan kolmas viikonloppu ajetaan Melbournessa.

Kun Melbournessa viimeksi ajettiin F1:n MM-pisteistä maaliskuussa 2019, Bottas kaasutteli ruutulipulle voittajana. Sen jälkeen koronapandemia on kahtena vuonna peräkkäin jyrännyt Australian gp:n alleen.

Lisäksi Bottaksen naisystävä Tiffany Cromwell on australialainen, joten suomalaiskuljettajan hymy oli Melbournen Albert Parkilla herkässä. Bottas kaasutteli Melbournen vapaissa harjoituksissa sijat 10 ja 7.

”Paransimme auton asetuksia jatkuvasti, joten auto oli parempi toisella harjoitusjaksolla. Kamppailemme vielä takavakauden kanssa nopeissa mutkissa, mutta hitaissa ja keskinopeissa mutkissa auto tuntuu todella hyvältä. Olen varma, että voimme vielä parantaa”, Bottas sanoi.

Ferrarit olivat vauhdissa ensimmäisenä harjoituspäivänä Melbournessa. Kuljettajien MM-sarjaa johtava Charles Leclerc ajoi sijat 2 ja 1, hänen tallikaverinsa Carlos Sainz sijat 1 ja 3. Red Bullin viime kauden maailmanmestarin Max Verstappenin sijoitukset olivat 4:s ja 2.

Mercedeksen seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin neuvottomuutta kuvaavat sijaluvut 7 ja 13.

Sebastian Vettelin Aston Martinin moottori petti ensimmäisten harjoitusten lopussa, eikä saksalaisen huoltotiimi saanut autoa ajokuntoon toiselle jaksolle.

Ohituksiin helpotusta

Bottas avasi MM-kauden vajaa kolme viikkoa sitten Bahrainissa hienosti kuudennella sijalla. Hän oli matkalla MM-pisteille myös pari viikkoa sitten Saudi-Arabiassa, mutta kisa päättyi keskeytykseen autoon tulleen teknisen vian vuoksi.

Kauden molemmissa aiemmissa gp-kisoissa Bottas on yltänyt aika-ajossa kolmannelle eli viimeiselle jaksolle.

”Minun pitää jatkaa aika-ajosarjaani. Viimeiselle aika-ajojaksolle yltäminen on realismia, joten sen pitää olla tavoite”, Bottas linjasi.

Albert Parkin rataa on uudistettu tämän vuoden gp-kisaan perusteellisesti. Radan mutkia on levennetty, ja ohituksia helpottamaan ratakierroksen aikana on ennätyksellisesti neljä DRS-aluetta auton takasiiven aukaisemiseen.

”Pidän uudesta radasta enemmän, kun se on aiempaa nopeampi. Ajamisesta tulee hauskempaa”, Bottas tiivisti.