Hodgson, 74, on taas paikalla, kun tarvitaan pelastusta

Ratkaisuhetket lähestyvät Englannissa. Valioliigan alakerrassa alkaa olla viimeinen aika saada tuloksia aikaiseksi, jotta sarjapaikka säilyy.

Watfordin ja Leedsin kohtaamisessa pelataan nimenomaan sarjapaikasta. Vierailija Leedsin asema on kohtalainen, mutta kun putoajan paikkaan on matkaa vain kuusi pistettä, turvassa joukkue ei ole. Watfordilla on puolestaan kolme pistettä matkaa viimeistä säilyjän paikkaa hallussaan pitävään Evertoniin.

Molemmat joukkueet ovat vaihtaneet tällä kaudella manageria. Maaliskuun alussa Leedsissa aloittanut Jesse March on saanut tasapainoa ja tuloksiakin. Nyt vastaan tulee vanha kettu, joka on ollut näissä paikoissa monta kertaa aiemminkin.

Suomen maajoukkueestakin tuttu Roy Hodgson, 74, tarttui tammikuussa vielä yhteen pelastusprojektiin. Watford on parantunut, muttei vielä tarpeeksi. Ainakin ennen vanhaan Hodgsonilla on ollut kyky saada miehistönsä tuloskuntoon ratkaisuhetkillä.

Lauantaina Watfordia siivittävät myös kotietu sekä hieman parempi kokoonpanotilanne. Altavastaaja joukkue on silti, mutta sekin sopii Hodgsonin pirtaan.