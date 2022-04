F-liigasta pudonnut Karhut aikoo pukea haalarit päälle ja kasata Divariin kilpailukykyisen joukkueen.

Pori

Salibandyn F-liigasta pudonnut Karhut joutuu vastoin haluaan rakentamaan ensi kaudeksi joukkueen Divariin. Seura julkaisi perjantaina kolme pelaajasopimusta.

Uusina miehinä Karhuihin saapuvat Tuukka Haudanlampi ja Tuomas Liukolampi. Tuomas Huhtala on puolestaan tehnyt jatkosopimuksien. Kaikkien pestit ovat yksivuotisia.

Haudanlampi, 20, on OLS:n kasvatti. Oulussa hän on myös pelannut pääsarjaa kahdella kaudella, mutta kaksi viime kautta laitahyökkääjä on pelannut Sveitsissä. Haudanlampi on kuulunut myös nuorisomaajoukkueisiin.

”Pori ei ole millään tavalla tuttu kaupunki. Poriin ja Karhuihin minut sai kuitenkin lähtemään se, että kokonaisuudessaan paketti kuulosti minulle sopivalta ja isoa vastuuta olisi tarjolla", Haudanlampi totesi tiedotteessa.

Hän kuvailee itseään nopeaksi maalintekijäksi.

Liukolampi, 27, on puolestaan SSV:n kasvatti. Hänet on nähty niin laitahyökkääjänä kuin puolustajana. Pääsarjassa Liukolampi on edustanut Indiansia ja ÅIF:aa, jossa hän pelasi viime kaudella Divarissa.

Liukolampi tulee Poriin opiskeluiden perässä. Hän kuvailee itseään voitontahtoiseksi, kaikkensa joukkueelle antavaksi pelaajaksi, jonka vahvuudet löytyvät hyökkäyspäästä.

Hautala, 21, teki päättyneellä liigakaudella 25 otteluun tehot 16+10=26.

Karhut on jo aiemmin kertonut, että valmennusvastuu siirtyy Jani Rajalalle. Rajala myönsi, että putoaminen F-liigasta oli iso pettymys.

"Pelasimme kuitenkin hyvän kauden porilaisella jengillä ja karsintoihin joutuminen taisi viedä isoimman latauksen koko joukkueesta", Rajala mietti.

”Kun teet asioita F-liigan eteen ja suunnittelet toimintaa tämän varaan, on totta kai haasteellista rakentaa joukkuetta Divariin. Haalarit päälle, luodaan urheilullinen ja kilpailukykyinen joukkue ensi kaudelle.”