Anna Signeulin Helmarit on kuin kerho, johon ei oteta enää uusia jäseniä

Naisten jalkapallomaajoukkueessa piilee kaksi ongelmaa tulevaisuuden sukupolvenvaihdosta silmällä pitäen. Nykyisistä penkkipelaajista ei välttämättä tule tulevaisuuden maajoukkueen tähtiä, ja samalla maajoukkueen uudistumisesta tulee vaikeampi prosessi kuin mitä se voisi olla, kiitos Anna Signeulin, kirjoittaa Ari Virtanen.

Naisten A-maajoukkueen kokoonpano on ollut kolmen vuoden ajan kuin lukittu. Kun Helmarit aloitti EM-karsintansa elokuussa 2019, oli joukkueessa 20 samaa pelaajaa kuin joukkueessa, joka kohtaa perjantaina MM-karsinnoissa Slovakian vieraskentällä. Lähes yhtä lukittu on ollut avauskokoonpano, joka on toistunut lähes samanlaisena ottelusta toiseen.

Parhaimmat toki pelaavat, mutta sitä sopii ihmetellä, miten edes sivurooleihin vaihtopenkille ei mahdu uusia nimiä.

Päävalmentaja Anna Signeul on löytänyt selvästi luottojoukkueensa, jota hän ei halua rikkoa millään tavalla. Hän on valmentanut maajoukkuetta kuin seurajoukkuetta, ja samalla maajoukkueesta on tullut kuin kerho, johon ei oteta enää uusia jäseniä.

Voi vain ihmetellä, miten tietyt Helmarien pelaajat tyytyvät ottelusta toiseen vähäisiin rooleihinsa penkin täytteinä ja avauskokoonpanon sparraajina.

Sivuosan esittämisestä on kuitenkin luvassa muhkea palkkio, kun samat vaatimattomat pelaajat pääsevät osaksi EM-turnauksen jalkapallojuhlaa.

Signeul palkattiin tekemään tulosta ja siinä hän on onnistunut.

Signeulin projekti saavuttaa maalinsa Milton Keynesissä pelattavissa EM-alkulohkon otteluissa. Siihen kaikki on tähdännyt, ja sitä varten avauskokoonpanon peliä on hiottu ottelusta toiseen – Ranskan kutsuturnauksessa kärsityt tappiot tosin kertoivat, että mitään suurta edistystä ei ole tapahtunut.

Joukkueessa piilee kaksi ongelmaa tulevaisuuden sukupolvenvaihdosta silmällä pitäen.

Nykyisistä penkkipelaajista ei välttämättä tule tulevaisuuden maajoukkueen tähtiä, ja samalla maajoukkueen uudistumisesta tulee vaikeampi prosessi kuin mitä se voisi olla, kiitos Signeulin.

Suomen naispelaajien huippu on kieltämättä hyvin kapea, mutta A-maajoukkueen tulevaisuutta ei auta yhtään se, että nuoret pelaajat eivät saa juuri lainkaan näytönpaikkoja. Kotimaan Kansallisesta liigastakin löytyisi pelaajia, joilla olisi ominaisuuksia pelata A-maajoukkueessa.

Esimerkiksi Aino Kröger, Roosa Ariyo, Oona Siren tai Dana Leskinen olisivat peliesitystensä puolesta ansainneet jonkinlaisia näyttöpaikkoja viime vuosina. Leskinen sentään sai kerran kutsun.

A-maajoukkue on jatkumo, jossa siirretään joukkueen kulttuuria sukupolvelta toiselle. Nyt tuollaista siirtymää ei ole tapahtunut juuri lainkaan. Näyttää siltä, että osa A-maajoukkueen konkareista saattaa lopettaa maajoukkueuransa ennen kuin nuoren sukupolven pelaajat pääsevät oppimaan heiltä.

Perjantain Slovakia-ottelusta ei tule helppoa, mutta siitä konkarien pitäisi repiä Suomelle hyvä tulos, jotta saumat MM-kisoihin pysyisivät jonkinlaisina.

Slovakia–Suomi perjantaina kello 21.30 Suomen aikaa. Yle Areena näyttää ottelun.