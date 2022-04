Narukerä yrittää saada joukkueen kasaan hyvissä ajoin.

Kasper Perdén on kantanut Narukerän paitaa pienestä pitäen.

Pori

Narukerän vahvassa puolustuslinjassa hyvän kauden pelannut Kasper Perdén jatkaa porilaisseurassa. Hän on tehnyt Narukerän kanssa vuoden sopimuksen.

”Seurayhteisö on tehnyt viime vuodet hienoa työtä ja edustusjoukkue on jatkanut kehittymistään. Haluan jatkossakin olla osa tätä tarinaa ja kokea kauden ratkaisuhetket mahtavan kotiyleisön edessä”, Perdén tunnelmoi Narukerän Facebook-sivuilla.

Perdén, 25, on yksi Narukerän akateemisista pelaajista, sillä hän opiskelee oikeustieteitä Turun yliopistossa.

Päävalmentaja Tuomas Erkkilän mukaan Perdén on tärkeä palanen Narukerän ensi kauden joukkueeseen.

”Kappe on pelannut kaksi erittäin kovaa kautta ja nostanut itsensä Bandyliigan parhaiden puolustajien joukkoon.”

Erkkilän mukaan Narukerän tavoite on saada joukkue kasaan hyvissä ajoin. Perdéniä aiemmin Kerä on julkaissut Eero Paavolan, Joona Rajalan ja Vili Korhosen jatkon Porissa, ja lisää sopimusuutisia on tulossa.