Huippu-urheiluyksikköä nyt johtava Leena Paavolainen toivoo, että Olympiakomitean johtamiskulttuuri paranee ja henkilöstöä kuunnellaan: ”Meillä on ollut pelolla johtamista.”

Helsinki

Päivittäinen työ jatkuu normaaliin tapaan Suomen olympiakomiteassa, vaikka sitä on viime aikoina ravistanut yksi häirintätapaus ja epäily toisesta.

Olympiakomitean henkilökuntaan kuulunut Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki erosi paikaltaan toissa maanantaina naisiin kohdistuneen epäasiallisen käyttäytymisen takia.

Huippu-urheilun yksikköä johtaa toistaiseksi varajohtaja Leena Paavolainen. Hän sanoo, päällimmäisenä tunteena on ollut järkytys.

”Tilanne tuli tilaamatta ja putosi syliin. Varajohtajana kannan vastuun omalta osaltani. Huippu-urheilutyö jatkuu. Haluan olla varmistamassa, että asiat menevät eteenpäin. Tukea ja auttaa ihmisiä”, Paavolainen sanoo.

Varajohtajana hän on aiemmin vastannut erityisesti Suomen joukkueista ja kisajärjestelyistä olympiakisoissa.

”Sekin työ jatkuu, kun uusi olympiadi alkaa. Pekingin talviolympialaisista pitää tehdä loppuanalyysit ja Pariisin kesäolympialaiset 2024 tulevat nopeasti.”

Olympiakomitean henkilöstö toimitti viime viikolla julkisuuteen kirjeen, jossa se kertoi olevansa pettynyt tapaan, jolla Lehtimäen häirintätapausta, sen tutkintaa ja Lehtimäen jatkopestiä on käsitelty OK:n hallituksessa ja julkisuudessa.

”Henkilöstö peräänkuuluttaa puheenjohtajistolta ja hallitukselta suoraselkäisiä päätöksiä ja vastuunkantoa, sekä johtamis-, toimintatapa- ja päätöksentekokulttuurin tervehdyttämistä”, henkilökunnan lausunnossa sanotaan.

Leena Paavolainen ei ole vielä miettinyt, hakeeko hän Huippu-urheiluyksikön johtajan paikkaa.

Paavolaisen mukaan henkilöstön huoli olympiakomitean ja suomalaisen urheilun johtamiskulttuurista on aiheellinen. Henkilöstöä ei ole kuunneltu riittävästi.

HS:n tietojen mukaan olympiakomitean sisällä on ollut jo ennen Lehtimäen häirintätapausta huonoa johtamista ja käskyttämistä, josta komitean puheenjohtajilla ja hallituksella ei välttämättä ole ollut tietoa.

”Viittaan menneisiin tapahtumiin. Meillä on ollut pelolla johtamista. En viittaa yksittäisiin ihmisiin, vaan yleiseen johtamiskulttuuriin, miten on toimittu ja miten asioista on viestitty”, Paavolainen sanoo.

”Ei voi sanoa, että meillä on turvallinen toimintaympäristö. Meidän täytyy käydä arvokeskustelua, kaikki ei ole kunnossa. Pitää myös itse toimia, miten parannetaan johtamis- ja toimintakulttuuria.”

Viime torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori myönsi isoimmaksi virheekseen, että Lehtimäki sai tehtäväänsä jatkopestin, vaikka hän oli saanut epäasiallisesta käyttäytymisestään varoituksen syksyllä.

Viime viikolla julkisuuteen tuli tieto myös epäillystä häirinnästä. Painonnostaja Anni Vuohijoen epäillään häirinneen jääkiekkomaajoukkueen varapelaajaa Pekingissä olympiakisoissa helmikuussa.

Vuohijoki oli Pekingissä olympiakomitean hallituksen edustajana luottamushenkilönä. Hän kertoi viime viikon perjantaina eroavansa hallituksesta.

Olympiakomitea teki Vuohijoen epäillystä häirinnästä selvityspyynnön Suomen urheilun eettiselle keskukselle Suekille.

Myös Vuohijoki on tehnyt Suekille oman selvityspyyntönsä Pekingin tapahtumista.

Tehtävänsä velvoittamana Vapaavuori oli pitänyt Vuohijoelle puhuttelun. Sen jälkeen Vuohijoki kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että olympiakomiteaa johdetaan pelolla.

Vapaavuori kiisti Vuohijoen väitteen, jota hän piti ”täysin pöyristyttävänä”.

Olympiakomitean lajiryhmävastaava Jani Tanskanen työpaikallaan Urhea-akatemiassa Helsingissä.

Myös olympiakomitean lajiryhmävastaava Jani Tanskanen sanoo, että töitä pyritään jatkamaan, kuten ennenkin.

”En ole huomannut, että omalla kohdallani tapauksella olisi ollut vaikutusta työhöni. Ensivaikutelmanani oli hämmennys ja järkytys. Työ jatkuu, kun on sovittuja juttuja ja asioita”, Tanskanen sanoo.

Tanskanen voimisteli rekin maailmanmestariksi vuonna 1997. Lajityhmävastaavana kesälajeista hänelle kuuluvat yleisurheilu, purjehdus, voimistelu, pöytätennis, sulkapallo, squash, tennis ja cheerleading, talvilajeista taitoluistelu ja pikaluistelu.

Tanskasen ja kuuden muun lajiryhmävastaavan työsuhteet olivat sopimuksen mukaan katkolla kesällä. Lehtimäen eron jälkeen kaikkien työsuhteita on jatkettu syksyyn asti kolmella kuukaudella.

”Itsellä on oma motivaatiota jatkaa, sitä päätöstä ei tarvitse vielä nyt tehdä”, Tanskanen sanoo.

Paavolainenkaan ei ole vielä pohtinut omaa jatkoaan tai hakeeko hän Lehtimäeltä vapautunutta johtajan paikkaa.

”En ole asiaa miettinyt eikä se ole ajankohtainen. Pyrin selviytymään tässä tilanteessa.”

Tanskanen sanoo olleensa yllättynyt asioiden saamista käänteistä.

”Oma tulkintani on, että on pystytty puhumaan avoimesti. Onneksi on väyliä selvittää asioita. Häirintä on tuomittavaa, ei vain urheilussa vaan kaikkialla", Tanskanen sanoo.

Kuinka paljon luotat yhä olympiakomitean hallitukseen?

”Olen julkisen tiedon varassa. Varmaan on tehty virheitä asioiden käsittely, ja niistä pitää ottaa opiksi. Jäsenjärjestöt puntaroivat hallituksen ja puheenjohtajiston luottamusta”, Tanskanen sanoo.

Olympiakomitean hallitus aikoo pitää perjantaina kokouksen henkilöstön kanssa. Tilaisuuteen osallistuminen on vapaaehtoista.