Jasper Yrjas debytoi viime kaudella Veikkausliigassa.

Pori

Kakkosen sarjakauteen valmistautuva Musan Salama on hankkinut lainapelaajan Turusta. FC Interin sopimuspelaaja Jasper Yrjas, 19, siirtyy Poriin tulevaksi kaudeksi. Interillä on kuitenkin mahdollisuus kutsua Yrjas takaisin Turkuun kesän siirtoikkunassa.

Yrjas nousi jo 16-vuotiaana ensimmäisen kerran Interin edustusjoukkueeseen. Viime kaudella hän debytoi Veikkausliigassa. Hänet nähtiin viime kaudella 11 kertaa Interin liigapelissä. Lisäksi nuorukainen sai kansainvälistä kokemusta Konferenssiliigan karsintaotteluissa unkarilaista Puskas FC:tä vastaan.

Turun Nappulaliigan kasvatti hakee Porista isoa roolia. 177-senttinen Yrjas myönsi MuSan tiedotteessa, että harjoituskausi Interissä oli vaikea, eikä hän päässyt paljon pelaamaan.

”Haluan tehdä parhaani ja kehittyä pelaajana. Vaikka olenkin täällä lainalla, annan silti kaikkeni jokaisessa treenissä ja pelissä MuSan eteen”, Yrjas lupasi tiedotteessa.

MuSan päävalmentaja Ville Ulanen sanoi, että porilaisseura haluaa auttaa Yrjasta, jotta tämä pystyy tekemään läpimurtonsa miesten peleihin.

”Jappe on erittäin nopealiikkeinen pelaaja, joka pyrkii haastamaan pallolla. Hänen tekniikkansa ja pelikäsityksensä ovat sillä tasolla, että yhdessä meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta läpimurto mahdollistuu. Lisäksi Jappe on erittäin iloinen persoona. Hänestä huomaa, että nälkä kehittyä jalkapalloilijana on kova”, Ulanen kehui.

MuSa aloittaa kautensa Kakkosessa 30. huhtikuuta vieraskentällä. Tulevana lauantaina joukkueella on edessään mielenkiintoinen paikallispeli, kun FC Jazz on vastassa Suomen cupin pelissä.