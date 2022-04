Sulo Ketola teki vaikutuksen 15-vuotiaiden maajoukkueessa. Hänen isänsä muistetaan jalkapalloilijana ja äiti lentopalloilijana.

Rauma

Pallo-Iirojen lupaava hyökkääjä Sulo Ketola lähtee ensi viikolla Saksan jalkapallojätin Bayern Münchenin vieraaksi. Vasta 15-vuotias Ketola tutustuu seuraan ja osallistuu harjoituksiin sekä erilaisiin testeihin. Pallo-Iirot uutisoi tulevasta matkasta nettisivuillaan.

Ketola debytoi Kolmosessa pelaavan Pallo-Iirojen edustusjoukkueessa jo viime kesänä, vain 14-vuotiaana. Hän onnistui maalinteossa heti ensimmäisessä ottelussaan. Lisäksi hän johdatti viime kesänä lirojen 2007-syntyneiden ikäluokan SM-lopputurnaukseen. Hyvät otteet toivat FC Rauman kasvatille kutsun 15-vuotiaiden maajoukkueen mukaan Portugaliin.

Portugalissa Bayern München iski silmänsä raumalaiseen. Saksalaisseura otti agentin kautta yhteyttä poikaan ja hänen isäänsä Kari Ketolaan.

”Pitää muistaa, että vaikka Sulo on miehenkokoinen ja ikäisekseen fiksu poika, niin hän on vielä 15-vuotias nuori. Tämä on ennen kaikkea hieno mahdollisuus Sulolle. Jo se on hieno saavutus, kun noin iso seura kutsuu luokseen”, isä Ketola sanoi Pallo-Iirojen nettisivuilla.

Kari Ketola heilutteli maaliverkkoja omalla peliurallaan. Myös hänen poikansa Sulo pelaa hyökkääjänä, mutta muuten isän ja pojan tie jalkapallossa on kovin erilainen.

”Olemme Sulon kanssa keskustelleet, että pitää kuitenkin olla nöyrä. Mutta ei nöyristellen, ne ovat kaksi eri asiaa. Voi olla, että vierailu johtaa jossain vaiheessa johonkin, mutta voi olla, ettei johda mihinkään. Sitä ei kannata nyt miettiä, vaan nauttia tästä hetkestä ja painaa kovasti duunia.”

Sulo Ketoa toteaa, ettei hän ole ehkä vielä ihan sisäistänytkään suurseuran kutsua.

”Todella innoissani odotan ja vähän toki jännittääkin”, poika totesi seuran nettisivuilla.

Sulo Ketola on toisen polven jalkapalloilija. Hänen isänsä Kari Ketola aloitti jalkapallon vasta B-juniorina.

Romuluinen hyökkääjä teki hyvin maaleja alasarjoissa Uotilan Työväen Urheilijoissa. Porin Pallo-Toverit houkutteli Ketolan UTU:sta SM-sarjaan kaudeksi 1987. Tulosta tuli myös PPT:ssä, sillä Ketola viimeisteli 13 ottelussa yhteensä viisi maalia.

Lupaava alku SM-tasolla päättyi pahaan loukkaantumiseen. Vaikka Kari Ketola teki pitkän peliuran, pääsarjassa häntä ei PPT-kauden jälkeen enää nähty.

Sulo Ketola on saanut urheilijan geenejä myös äidiltään. Jutta Ketola (o.s. Loukola) pelasi lentopallon pääsarjassa neljällä vuosikymmenellä (1989–2010). Hän voitti urallaan kolme Suomen mestaruutta, joista viimeisen Euran Raikussa 1999.