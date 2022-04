Hallitseva maailmanmestari Ranska kohtaa muun muassa tasokkaan Tanskan.

STT, Doha/Helsinki

Jalkapallon miesten hallitseva maailmanmestari Ranska arvottiin Qatarin MM-turnauksessa samaan D-alkulohkoon Tanskan ja Tunisian kanssa.

Lohkon neljäs joukkue on Peru, Australia tai Arabiemiirikunnat. Australian ja Arabiemiirikuntien välisen karsintaottelun voittaja kohtaa kesäkuun karsintafinaalissa Perun.

Marras-joulukuussa pelattavan MM-turnauksen alkulohkot arvottiin perjantaina Dohassa.

A-lohkossa pelaavat isäntämaa Qatar, Ecuador, Senegal ja Hollanti. B-lohkossa ovat Englanti, Iran, Yhdysvallat ja voittaja Euroopan viimeisestä karsintafinaalista. Siinä Wales kohtaa voittajan Skotlannin ja Ukrainan välisestä ottelusta. Ukraina ja Skotlanti eivät ole pystyneet pelaamaan otteluaan Ukrainan sodan takia.

C-lohkossa ovat Argentiina, Saudi-Arabia, Meksiko ja Puola. E-lohkossa pelaavat Espanja, Costa Rica tai Uusi-Seelanti, Saksa ja Japani. Costa Rica ja Uusi-Seelanti kohtaavat kesäkuussa, jolloin selviää, kumpi kaksikosta etenee lopputurnaukseen.

F-lohkossa pelaavat Belgia, Kanada, Marokko ja Kroatia. G-lohkoon päätyivät Brasilia, Serbia, Sveitsi ja Kamerun. Alkulohkot täydentää H-lohko, jossa pelaavat Portugali, Ghana, Uruguay ja Etelä-Korea.

Belgia ja Kroatia samaan lohkoon

Yksi alkulohkovaiheen odotetuimmista kohtaamisista on perinteisten jalkapallojättien Espanjan ja Saksan kamppailu. Nelinkertainen maailmanmestari Saksa on vuoden 2014 ja Espanja vuoden 2010 MM-voittaja. Myös Japani on vahva jalkapallomaa, joten E-lohko on ennakkoon kova.

Myös G-lohko on mielenkiintoinen, sillä siinä jalkapallojätti Brasilia kohtaa muun muassa Serbian ja Sveitsin, jotka pelasivat vahvat karsinnat. Serbia jätti karsintalohkossaan taakseen muun muassa Portugalin ja Sveitsi hallitsevan Euroopan mestarin Italian, joka lopulta karsiutui Qatarin MM-kisoista.

F-lohkoon osuivat edellisten MM-kisojen hopeamaa Kroatia ja pronssimitalisti Belgia.

Qatarin MM-turnauksen on määrä alkaa 21. marraskuuta. Turnaus on herättänyt paljon kritiikkiä Qatarin ihmisoikeustilanteen, kisoja rakentavien siirtotyöläisten huonojen olojen ja kisavalinnassa väitetysti esiintyneen korruption takia.

B-lohkoon oman jännitteensä tuo Yhdysvaltojen ja Iranin kohtaaminen maiden kitkaisten poliittisten suhteiden takia.