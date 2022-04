Urheiluliitto ja Yleisurheilijat ry: "Nollatoleranssin kaikelle epäasialliselle käytökselle on oltava itsestäänselvyys"

Helsinki

Urheiluliitto ja yleisurheilijoiden edunvalvontayhdistys Yleisurheilijat ry julkaisivat perjantaina yhteisen kannanottonsa epäasiallista käytöstä vastaan.

”Turvallinen tila kuuluu kaikille, myös urheilussa. Jokaisen on koettava olonsa tervetulleeksi osaksi yleisurheiluyhteisöä. Siksi nollatoleranssin kaikelle epäasialliselle käytökselle on oltava itsestäänselvyys. Ongelmatilanteissa on oltava matalan kynnyksen kanavat ongelmien esiintuomiselle.”

”Asioita ei saa jäädä pimentoon sen vuoksi, että niiden esiintuominen olisi kohtuuttoman kynnyksen takana”, Urheiluliiton kotisivuilla julkaistussa julkilausumassa muistutetaan.

Urheiluliitto ja Yleisurheilijat ry painottavat, että kaikille avoimen ja turvallisen yleisurheilun takaamiseksi myös päätöksenteon on oltava avointa.

”Suomen Urheiluliitossa olemme vuonna 2019 tehneet hallituksen pöytäkirjoistamme julkisesti saatavia ja myös johtoryhmän pöytäkirjat ovat operatiiviselle organisaatiolle vapaasti saatavilla. Erityisen tärkeää on, että päätöksenteon kohteet pääsevät mukaan vaikuttamaan.”

Kannanotossa muistutetaan, että Urheiluliitto on säännöissään sitoutunut epäasiallista käyttäytymistä ja eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin.

”Yleisurheilijat ry:ssä haluamme varmistaa, että urheilukenttä on turvallinen kaikille. Olemme talven aikana käynnistäneet turvallista tilaa edistävän projektin.”

Suomen Olympiakomitean häirintäepäilyt ovat puhuttaneet viime päivinä laajasti. Mika Lehtimäki erosi huippu-urheiluyksikön johtajan paikalta maanantaina. Yle uutisoi viime viikolla, että Lehtimäki oli saanut syksyllä varoituksen työyhteisön naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä.

Perjantaina painonnostaja ja Olympiakomitean hallituksen jäsen Anni Vuohijoki kertoi Twitterissä saaneensa Olympiakomitean puheenjohtajalta Jan Vapaavuorelta tämän viikon maanantaina sähköpostin, jonka mukaan Vuohijokea epäiltiin seksuaalisesta häirinnästä.

Vuohijoki ilmoitti siirtäneensä itse tapauksen Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin tutkintaan. Vuohijoki ei aio jatkaa Olympiakomitean hallituksessa.