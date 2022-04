Porin kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön nykyinen päällikkö Petteri Lahti oli seuraparlamentin ensimmäinen puheenjohtaja. Hän uskoo, että hyvä vuoropuhelu kaupungin ja seuraparlamentin välille on rakentumassa.

Poriin perustettiin vuonna 2018 seuraparlamentti, jonka tarkoitus on edustaa porilaisia urheiluseuroja erilaisissa tilanteissa.

Sen pääasiallinen tehtävä on tiivistää sekä kehittää kaupungin ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä. Seuraparlamentti on kertonut omia näkemyksiään Porin kaupungille kokemistaan ongelmakohdista. Asioita on yritetty saada paremmiksi, mutta tulokset ovat olleet laihoja.