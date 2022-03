Suomi on karsintalohkossaan kolmantena.

Helsinki

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue eli Helmarit jatkaa karsintojaan kohti ensi vuonna Australiassa ja Uudessa-Seelannissa pelattavaa MM-lopputurnausta, kun huhtikuussa vastaan asettuvat Slovakia vieraissa ja Georgia kotona Helsingissä. Suomi tarvitsee otteluista voitot, jotta MM-unelma ei karkaa.

Neljästä ottelustaan kaksi voittanut ja kaksi hävinnyt Suomi on karsintalohkossa kolmantena. Suomen lokakuussa Helsingissä kukistanut Irlanti on pisteen edellä. Kaikki viisi otteluaan voittanut Ruotsi karkaa vastustamattomasti lohkovoittoon ja MM-paikkaan, mutta jatkokarsintaan vievä kakkossija on jaossa. Lohkon päätöspelit pelataan syyskuussa, jolloin Suomi kohtaa kenties ratkaisevassa ottelussa Irlannin vieraissa ja Ruotsin kotona.

– Kokonaistavoitteen kannalta on selvää, että kuusi pistettä näistä huhtikuun peleistä ovat äärimmäisen tärkeitä. Haluamme kisata MM-paikasta, ja tässä vaiheessa ei hirveästi varaa pistemenetyksiin ole, Helmareiden valmennusjohtoon kuuluva Rosa Lappi-Seppälä kertoi joukkueen julkistuksessa keskiviikkona.

– Kaikki on kuitenkin omissa käsissä.

Vieraspeli Slovakiaa vastaan 8. huhtikuuta Trnavassa on huhtikuun otteluista kinkkisempi, sillä Georgia on hävinnyt kaikki neljä peliään yhteismaalein 0–20.

– Vieraspelit ovat aina oma haasteensa, ja Slovakia pelasi hyvin marraskuussa 1–1-vierastasapelissä Irlannissa. Helmikuun maaottelussaan se myös voitti Puolan. Slovakia on vaarallinen vastaiskujoukkue, jolla on taitavia yksilöitä, Lappi-Seppälä ennakoi.

– Georgia on puolestaan taas vähän kokeneempi (kuin syksyllä Suomen voittaessa Tbilisissä 3–0). He puolustavat monella pelaajalla, meille siinä on tärkeää, ettei peli puuroudu eikä mene väkinäiseksi (yrittämiseksi).

Japani vastassa ennen EM:ää

Keskiviikkona kerrottiin myös, että Helmarit kohtaa ex-maailmanmestari Japanin Turussa 27. kesäkuuta. Ottelu valmistaa Suomea kohti heinäkuussa pelattavaa EM-lopputurnausta, ja Japanin ohella EM-valmistautumiseen tulee vielä toinenkin, myöhemmin varmistuva vastustaja.

MM-karsintojen lohkovaiheen päätöskierroksella 6. syyskuuta pelattavan Ruotsi-ottelun pelipaikaksi puolestaan varmistui Tampere.