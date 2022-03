Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori myöntää, ettei hän ole tiennyt lähellekään kaikkea Huippu-urheiluyksikön eronneen johtajan Mika Lehtimäen häirintätapauksesta.

”Minun olisi aiemmin pitänyt varmistaa, että minulla on kaikki olennaiset tiedot”, Vapaavuori sanoo.

Samalla hän vakuuttaa, ettei aio erota tehtävästään.

”Sellaiset puheet ovat tarua.”

Olympiakomitean hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen keskiviikkona. Olympiakomitea tiedottaa kokouksen annista ja päätöksistä tiedotustilaisuudessaan torstaina.

Ylen uusien tietojen mukaan Lehtimäen tapaukseen liittyy myös fyysistä kajoamista. Keskiviikkona Lehtimäki välitti keskiviikkona julkisuuteen tiedotteen, jossa hän kiistää fyysisen häirinnän.

Luotatko siihen, että Mika Lehtimäki on kertonut sinulle kaiken, mikä liittyy väitettyyn epäasialliseen käyttäytymiseen?

”Minusta olennaista on selvittää tämä tapaus huolella ja siksi suhtaudun positiivisesti kaikkiin sellaisiin ulkopuolisiin selvityksiin, jotka voivat selkeyttää tilannetta”, Vapaavuori sanoo.

Hän pitää tärkeänä, että erityisesti huippu-urheilun sisäisiin toimintamalleihin kiinnitetään entistä tarmokkaammin huomiota.

”Meidän pitää nyt tehdä kaikkemme toimintakulttuurin tervehdyttämiseksi.”

Mistä on syntynyt käsitys, että asiassa on tehty Lehtimäen ja kyseisten naisten kanssa salassapitosopimus, vaikka Ylen tietojen mukaan niin ei ole tehty?

”Kyse on kahdesta eri asiasta. Yhtäältä osapuolet eli Lehtimäki ja tekojen kohteet ovat käsittääkseni yhdessä sopineet, että asia on sovittu ja että eivät sitä käsittele julkisuudessa. En tiedä tarkemmin, mitä osapuolet ovat sopineet, enkä siksi osaa kommentoida sitä sen enempää.”

Vapaavuoren mukaan Olympiakomitean osalta olennaista on, että täysin tästä osapuolten mahdollisesta sopimuksesta riippumatta työnantajalla ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaan oikeutta kertoa työntekijänsä työsuhteeseen liittyviä asioita.

”Esimerkiksi tässä tapauksessa Olympiakomitea ei voi kertoa yksityiskohtia siitä, mitä tapauksen selvittelyssä on käynyt ilmi”, Vapaavuori toistaa maanantain tiedotustilaisuudessa sanomansa viestin.

Olisiko hyvä, että kyseiset naiset tulisivat asiassa julki omalla nimellään, vaikkei se ei poista Lehtimäen tekoja?

”On tärkeää, että väärinkäytökset voidaan selvittää ja niihin puuttua ilman, että uhrien pitää tulla julkisuuteen. Kunnioitan suuresti kyseessä olevia naisia heidän rohkeudestaan ottaa asia esille, jotta siihen on voitu puuttua. Ymmärrän heitä, jos he haluavat tulla ulos omalla nimellään, mutta ymmärrän myös hyvin, mikäli eivät halua tehdä näin. Asian perusteellinen selvittäminen ei missään tapauksessa voi olla riippuvaista tästä.”

Asiasta tulee väistämättä tunne, että tapausta on valkopesty ja sitä on hyssytelty.

”On varmasti niin, ettei kaikkia tarvittavia tietoja ole tiedossamme tehdyistä selvityksistä huolimatta. Nyt asioita tulee julki tipoittain, mikä on aina huono tapa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että nyt viimeistään koko vyyhti avataan.”

Vapaavuori korostaa, että kaikkia työnantajan edustajia sitoo henkilösuojaan ja yksityisyyden suojaan liittyvä velvoittava lainsäädäntö. Se rajoittaa olennaisesti Olympiakomiteaa kertomasta asiaan liittyviä yksityiskohtia.

”Tapausta ei kuitenkaan ole vähätelty. Annettu varoitus oli voimakkain seuraamus, joka tiedossa olleiden tapahtumien perusteella voitiin antaa.”

Kuinka paljon jutussa on kyse kaveriporukan puuhailusta? Sehän tästä väistämättä välittyy, ja niin suuri yleisö näyttää ajattelevan.

”Kyse ei ole mistään kaveriporukoista vaan prosessista, jossa on kaikkien taiteen sääntöjen mukaan osallistettu ne, jotka siihen ammattimaisesti hoidettuna kuuluukin osallistaa. Asia olisi silti jälkeenpäin arvioituna voitu hoitaa toisin.”

Toimitusjohtaja Mikko Salosen lisäksi asian käsittelyyn ovat Lehtimäen tiedotteen ja Vapaavuoren mukaan osallistuneet henkilöstöpäällikkö, lakimies, työterveyslääkäreitä ja ulkopuolisia lakimiehiä niin työnantajaliitosta kuin Olympiakomitean käyttämästä asianajotoimistosta.

Luottamushenkilöistä mukana ovat olleet valitut puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Kuinka paljon Olympiakomitean johto – sinä ja Salonen – olette silotelleet tapahtunutta?

”Vastaan vain omalta osaltani, että olen prosessin aikana antanut osin epätarkkoja ja uuden tiedon valossa huonosti harkittuja lausuntoja, joita pahoittelen. En ole kuitenkaan halunnut silotella tapahtunutta mitenkään, vaan suhtaudun siihen suurella vakavuudella.”

Mika Lehtimäki odotti puheenvuoroaan tiedotustilaisuudessa maanantaina Urheilumuseossa.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella saa sen käsityksen, että sinä et oikein tiedä asiasta mitään, vaan että Salonen on hoitanut varoituksen yksin ja omin päin. Oletko itse kertonut kaiken rehellisesti?

”Toimiva johto on selvittänyt asian, kun se on tullut työnantajan tietoon ja suorittanut kaikki tarvittavat kuulemiset. Olen kuitenkin systemaattisesti todennut, että asiasta on raportoitu minulle ja että olen siunannut toimitusjohtajan ehdotuksen varoituksen antamisesta Lehtimäelle.”

”Asian herkkyyden takia ja jotta ei syntyisi mitään epäilyksiä siitä, etten osaisi suhtautua asiaan riittävällä vakavuudella, asiasta on vaatimuksestani ennen johtopäätösten tekoa konsultoitu kahta naispuolista varapuheenjohtajaa, jotka ovat yhtyneet toimitusjohtajan ja minun arvioon.”

Olympiakomitean vaalikampanjassasi syksyllä 2020 korostit avoimuutta.

”Kyllä ja korostan edelleen. Avoimuudellekin on kuitenkin lainsäädännön asettamat reunaehdot, joita kaikkien täytyy kunnioittaa.”

Kuunnellaanko Olympiakomiteassa ja kuulevatko hallituksen jäsenet riittävästi toisiaan?

”Meillä on laaja hallitus, joka kokoontuu usean kerran vuodessa. Sen lisäksi pidämme keskenämme yhteyttä monin muin tavoin. On selvää, että keskinäisessä vuorovaikutuksessamme on silti parantamisen varaa ja aion tähän jatkossa panostaa.”

Millaisen johtopäätöksen puheenjohtajiston pitäisi nyt tehdä? Voiko puheenjohtajisto enää jatkaa tehtävässään?

”Puheenjohtajisto on suhtautunut erittäin vakavasti asiaan ja toiminut koko ajan hyvässä tarkoituksessa.”

Pitäisikö tapaus antaa Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suekin) tutkittavaksi, että siihen tulisi selvyys, kuten varatuomari Olli Rauste esitti aiemmin Helsingin Sanomissa?

”Ulkopuolinen selvitys tapahtumista voi hyvin olla paikallaan ja puhdistaa ilmaa. Aion keskustella tästä Suekin kanssa.”