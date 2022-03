Teemu Pukki juhlii tiistaina syntymäpäiväänsä, kun Suomi kohtaa harjoitusleirillä Slovakian.

Lukas Hradecky on Suomen jalkapallomaajoukkueen uusi kapteeni.

Murcia

Suomen jalkapallomaajoukkueen uudelle kapteenille Lukas Hradeckylle maaottelu Slovakiaa vastaan Murciassa tiistai-iltana on huomattavasti enemmän kuin vain tavallinen peli.

Hradeckyn perheen juuret ovat Slovakiassa, ja hän on itsekin syntynyt Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa.

”Paremman puutteessa meikäläinen varmaan valittiin kapteeniksi, vaikka hienoa kieltämättä saada virallinen kapteenin ura alkuun juuri tällä vastustajalla. Viimeksi hävisimme Slovakialle 1–2. Se asia täytyy nyt korjata. Slovakialla on poissaoloja, mutta tasaiset ovat asetelmat. Haluan näyttää, että olen valinnut oikeat värit”, totesi Hradecky Suomen majapaikassa Murcian golfalueella.

Hradecky kävi viimeksi helmikuussa viikonlopun Bratislavassa tapaamassa sukulaisiaan, ja hän on varma, että koko suku, eivätkä vain Suomessa asuvat vanhemmat ja veljet on Suomen puolella.

Hradecky osaa slovakian kielen, joten hänen kielitaidostaan on varmasti Suomelle hyötyä oman pään erikoistilanteissa, kun hän ymmärtää vastustajan puheet. Slovakian mediasta ottelun ennakkojuttuja hän ei ole seurannut.

”Slovakian pelaajien kanssa tulee varmaan heitettyä läppääkin pelin aikana, mutta kaveripohjaista tuttua heidän joukkueessaan ei nyt ole mukana. Luulen, että hekin kyllä tietävät taustastani.”

Hradecky kuuluu tiistaina syntymäpäiviään viettävän Teemu Pukin kanssa Suomen joukkueen nestoreihin, joten Hradeckyllä lienee päävastuu seremoniamestarina Pukin merkkipäiväjuhlissa. Hradecky ei halua paljastaa, mitä ”Temellä” on odotettavissa.

”Yritetään antaa Temelle lahja ainakin voiton muodossa.”

Myös Suomen valmennusjohto sai uuden jatkosopimuksen, ja Hradecky on tyytyväinen, että Markku Kanerva ryhmineen on edelleen puikoissa.

”Saksan EM-kisat 2024 ovat totta kai tavoitteenamme. Kiva on jatkaa tutussa kuviossa ainakin sinne asti. Rive (Kanerva) on jo osoittanut, että hän on oikea tyyppi tälle ryhmälle. Islantia vastaan oli lauantaina tahmeata, mutta se oli vain yksi harjoitusottelu.”

”Tiedämme, mikä on Riven vaatimustaso, ja ensimmäinen askel on Kansojen liigan alku kesäkuussa. Viimeksi hankimme siitä kilpailusta varapatruunan, jota emme silloin tarvinneet, mutta hyvä varapatruuna se olisi edelleen. Taktista kehittymistä tapahtuu ryhmässämme koko ajan.”

Päävalmentaja Kanerva ei ole virallisesti kertonut Suomen avauskokoonpanoa Slovakia-otteluun, mutta ei tarvitse olla Albert Einstein arvatakseen, että Hradecky on tolppien välissä.

”Eiköhän minulla ole ekstrakipinää Slovakiaa vastaan.”

Islanti-ottelussa Jesse Joronen oli Suomen maalilla. Kolmas maalivahti ryhmässä on Carljohan Eriksson.

”Keskustelemme maalivahtien kesken maajoukkueessa paljon peleistämme, kuten maaleista ja muista tilanteista. Kollegat ymmärtävät ja se on tuonut paljon. Olen ollut onnekkaasti yleensä pääroolissa, mutta muutkin maalivahtimme ovat osa kokonaisuutta. Se on voimavaramme. Mukaan täytyy laskea myös ainakin Anssi Jaakkola.”

Suomen joukkueen viikon yhdessäolo Murciassa on muutenkin ulkomailla pelaaville pelaajille eräänlainen henkireikä, kuten maajoukkueen kokoontumiset aina.

”Kelit vain ovat olleet pettymys. En ole aurinkoa vielä nähnyt. Toisaalta olemme hommissa, emmekä aurinkoa ottamassa. Olisi ollut silti piristävää pieni paiste.”

Suomen joukkue on kesän EM-kisojen jälkeen tietysti muuttunut, ja uusin tulokas on Miska Ylitolva, joka ei tullut Hradeckylle kuitenkaan joukkueeseen ihan puskista.

”Olen kuullut hänestä HJK:sta Riku Riskiltä, johon olen yhteyksissä säännöllisesti. Tervetuloa joukkoon, ja hieno debyytti. Tuskin jäi viimeiseksi matsiksi maajoukkueessa.”

Turkulaisena Hradecky veikkailee myös seuraavaa Aurajoen rannoilta tulevaa lupausta maajoukkueeseen.

”Niklas Pyyhtiä saattaisi olla sellainen Italian-tietojen mukaan. Veljeni Matej olisi jo vanha tähänkin joukkueeseen.”

Suomen puolustuslinjakin on muuttunut rajusti Paulus Arajuuren ja Joona Toivion lopettamisen myötä, mutta Hradeckyn mukaan kemiat toimivat edelleen.

Saksalaisen seurajoukkueensa Bayer Leverkusenin kanssa Hradecky kohtaa seuraavaksi Hertha Berlinin, mutta putoaminen Eurooppa-liigasta oli totta kai iso pettymys.

”Atalanta oli ilmeisesti meitä valmiimpi, mutta loppukauden tavoite Bundesliigassa on Mestarien liigan paikka. Seitsemän ottelua on jäljellä. Loppukauden matsit ovat vaikeita aina, ja nyt on vastassa Felix Magathin poppoo. Bayern ja Dortmund ovat tietysti erityisiä, mutta Bundesliigassa kaikki pelit ovat isoja.”

Hradeckyn sopimus Leverkusenin kanssa jatkuu vielä reilun vuoden, mutta hän haluaisi ensisijaisesti jatkaa seurassa. Hänen isänsä Vladimir Vlado Hradecky on päävastuussa neuvotteluista.

”Niin kauan, kun pystyn Leverkusenia auttamaan, siellä olen. Niin kauan Saksassa kuin mahdollista.”