Puheenjohtaja Jan Vapaavuori otti esille oman rikostaustansa: ”Minut on tuomittu rikoksista, mutta Mika Lehtimäkeä ei ole edes epäilty rikoksesta”

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoi toivovansa Mika Lehtimäen tapauksessa yhteiskunnalta inhimillisyyttä ja ymmärrystä, että ihmiset tekevät virheitä.

Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori otti esille oman rikostaustansa selittäessään ja kommentoidessaan maanantaina huippu-urheilujohtaja Mika Lehtimäen eroa, johon johti tämän saama varoitus naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käyttäytymisestä.

”Ajattelin, että en ota tätä esille mutta otan kuitenkin”, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori muistutti, että hänet on tuomittu nuoruudessa useista rikoksista.

”Ne tulivat julkisuuteen ollessani kolmekymppinen, vielä olennaisesti isommin kuin nyt. Olin useamman kerran iltapäivälehtien lööpeissä, ja myllytys oli aika kovaa. Voin sanoa, että jos joku niin minä pystyn kuvittelemaan, mitä Lehtimäen päässä liikkuu.”

Vapaavuori tuomittiin 17-vuotiaana vuonna 1982 ehdolliseen vankeuteen pahoinpitelystä ja kaksi vuotta myöhemmin sakkoihin osallisuudesta varkauteen. Vuonna 2001 hän sai sakkotuomion ja ajokiellon rattijuopumuksesta.

Vapaavuori sanoi olevansa ylpeä siitä, että yhteiskunta on voinut antaa hänelle anteeksi. Hän totesi tulleensa valituksi muun muassa kansanedustajaksi, ministeriksi ja Helsingin pormestariksi.

”Kun mietin tätä viikonloppuna, niin mieleeni tuli kuitenkin päällimmäisenä se, että minut on tuomittu rikoksista, mutta Mika Lehtimäkeä ei ole edes epäilty rikoksesta. Kysymys on todella herkästä asiasta. Haluan kiinnittää huomiota siihen, että tämän varoituksen hän sai epäasiallisesta käyttäytymisestä eikä esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä”, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori sanoi toivovansa yhteiskunnalta inhimillisyyttä Lehtimäen tapauksessa ja ymmärrystä, että ihmiset tekevät virheitä.

”Toivon ennen kaikkea sitä, että ei ryhdytä tuomitsemaan ketään ilman, että tiedetään, mitä oikeastaan on tapahtunut.”

Vapaavuoren mielestä tällaiset asiat pitäisi pystyä panemaan mittasuhteisiin ja kontekstiin.

”Uskon tähän yhteiskuntaan. Uskon siihen, että Lehtimäkikin saa anteeksi.”

Vapaavuori sanoi, että hän ei tiedä, ketkä kaksi naista olivat Lehtimäen epäasiallisen käyttäytymisen kohteina.

Vapaavuori totesi useampaan kertaan, että Lehtimäen asia hoidettiin juridisten asiantuntijoiden avulla kaikkien sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti.

Tähän liittyi hänen mukaansa myös se, että varoituksesta ei kerrottu oma-aloitteisesti julkisuuteen.

”Olen itse koulutukseltani lakimies. Siitä huolimatta olen konsultoinut näihin asioihin perehtyneitä lakimiehiä, jotka ovat minulle suoraan kertoneet, että ei ole mitään perustetta, jolla tämän olisi voinut kertoa julkisuuteen. Työnantajalla ei ole oikeutta kertoa tämäntyyppisiä asioita julkisuuteen.”

Vapaavuori kertoi kutsuneensa Olympiakomitean hallituksen keskiviikkona pidettävään ylimääräiseen kokoukseen.

”Tämä on kova isku suomalaiselle huippu-urheilulle. Tämä osuu hankaan aikaan”, Vapaavuori sanoi ja viittasi siihen, että Lehtimäen eron lisäksi huippu-urheiluyksikössä on useita henkilöitä, joiden työsuhde on päättymässä kesäkuun lopussa.

”Olemme joka tapauksessa keskellä prosessia, jossa meidän on tarpeen miettiä neljän vuoden kokemusten pohjalta, onko meillä tarpeen tehdä laajempiakin uudelleenorganisoitumisia.”

Olympiakomitean huippu-urheilujohtaja Mika Lehtimäki sai viime syksynä kirjallisen varoituksen epäasiallisesta käyttäytymisestä. Asia tuli ilmi vasta viime viikolla, kun Yle uutisoi tapahtuneesta.

Lehtimäen saamasta varoituksesta huolimatta Olympiakomitea valitsi hänen Pekingin olympialaisten jälkeen jatkokaudelle. Maanantaina Lehtimäki ilmoitti eroavansa tehtävästään.