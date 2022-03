Mika Lehtimäki sai viime syksynä varoituksen naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä. Lehtimäki kertoi varoituksen koskeneen hänen yöaikaan lähettämiään viestejä, joiden kohteena oli kaksi naista.

Mika Lehtimäki on toiminut Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johdossa keväästä 2018.

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki eroaa tehtävästään.

Lehtimäki kertoi asiasta Urheilumuseossa maanantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Lehtimäki on ollut viime päivät myrskyn silmässä sen jälkeen kun Yle uutisoi hänen saaneen kirjallisen varoituksen viime syksynä naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käyttäytymisestä.

Päätöksen varoituksesta tekivät Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen ja puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Olympiakomitean varapuheenjohtajat Sari Multala ja Susanna Rahkamo kuulivat koko prosessista ja Lehtimäen saamasta varoituksesta vasta jälkikäteen.

Olympiakomitea ei osapuolten pyynnöstä julkistanut varoitusta, vaan julkisuuteen asia tuli ilmi vasta Ylen uutisoitua siitä.

Lehtimäki kertoi maanantain tiedotustilaisuudessa varoituksen koskeneen hänen yöaikaan lähettämiään viestejä, joiden kohteena oli kaksi naista.

Lehtimäen mukaan hänellä on ollut tapana purkaa mieltään tuttaville viestien kautta.

”Näiden viestien kohdalla olen ylittänyt rajan sopivuudessa ja sisällössä”, Lehtimäki pahoitteli.

”Tällainen teko ei ole ollut hyväksyttävää ja olen tehnyt virheen.”

Lehtimäki kertoi pyytäneensä toimintaansa anteeksi ja saaneensa anteeksi.

Eroa huippu-urheilujohtajan tehtävästä Lehtimäki kertoo pyytäneensä omasta aloitteestaan.

Lehtimäki on hoitanut huippu-urheilujohtajan pestiä keväästä 2018 lähtien. Ihmetystä on herättänyt se, että varoituksesta huolimatta hänet valittiin Pekingin olympialaisten jälkeen tehtävässään toiselle kaudelle, sillä urheilujärjestöillä on laista nouseva velvollisuus puuttua häirintään ja syrjintään.

”Valta-asema urheilun korkealla tasolla, vastuu lajiliittojen tukien ja urheilijoiden apurahojen valmistelusta. Pidän tätä vakavana ja perusteluita riittämättöminä”, kommentoi Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä asiaa viime perjantaina.

Heinilä on ollut mukana Euroopan komission korkean tason työryhmässä laatimassa urheilun tasa-arvosuosituksia, jotka luovutettiin äskettäin komissaari

”Niissä yksi suositus on, että urheilunjohdon on sitouduttava seksuaalinen häirinnän estämiseen ja ehkäisemiseen”, Heinilä totesi.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuoren mukaan tapaus tutkittiin perusteellisesti oppikirjan kaikkien sääntöjen mukaan ja Olympiakomitea konsultoi myös ulkopuolisia juristeja.

Tämän pohjalta toimitusjohtaja Salonen ja Vapaavuori tulivat siihen tulokseen, että varoitus oli tuolloin oikea ratkaisu.

”Tapahtumat eivät olleet kokonaisuutena arvioiden sellaisia, että olisi pitänyt ryhtyä iritisanomismenettelyyn”, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori myönsi, että osapuolet olisivat säästyneet paljolta, jos Lehtimäkeä ei olisi valittu toisella kaudelle huippu-urheilujohtajan tehtävään.

”Toivoisin yhteiskunnalta inhimillisyyttä ja että ketään ei tuomittaisi ennen kuin tiedetään mitä todellisuudessa on tapahtunut”, Vapaavuori kommentoi Lehtimäen ympärillä viime päivinä käytyä keskustelua.

