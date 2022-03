Kanada varmisti paikan miesten MM-jalkapallossa ensi kertaa sitten vuoden 1986

Tasapelikin olisi riittänyt, mutta Kanada otti loppuunmyydyn stadionin riemuksi runsasmaalisen voiton Jamaikasta.

STT, Helsinki/Toronto

Kanada on selviytynyt jalkapallon miesten MM-kisoihin ensimmäistä kertaa 36 vuoteen. Kanada varmisti kauan odotetun kisapaikan jyräämällä kotikentällään Torontossa jo MM-mahdollisuutensa menettäneen Jamaikan 4–0.

Tasapelikin olisi riittänyt varmistamaan Kanadalle paikan marras-joulukuussa Qatarissa pelattavaan MM-lopputurnaukseen. Kolme parasta joukkuetta Pohjois- ja Keski-Amerikan ja Karibian lohkosta etenee suoraan MM-kisoihin, ja Kanada mitä todennäköisimmin voittaa lohkon.

Torontossa loppuunmyydyllä BMO Fieldillä ottelua seurasi 30 000-päinen yleisö, joka puhkesi villiin juhlintaan MM-kisapaikan varmistuttua. Cyle Larin ja Tajon Buchanan veivät Kanadan 2–0-johtoon ensimmäisellä puoliajalla, ja ottelun viimeisen 10 minuutin aikana Junior Hoilettin osuma ja Jamaikan oma maali kaunistelivat loppulukemat.

Seuratasolla turkkilaista Besiktasia edustava Larin on ollut kuudella osumallaan ratkaisevan lohkovaiheen paras maalintekijä.

Menestys on kiertänyt Kanadan miesten maajoukkuetta

Kanada kuuluu naisten jalkapallossa suurmaihin ja juhli viime kesänä Tokiossa olympiakultaa, mutta miesten maajoukkueen menestys on ollut vaisua. Miesten jalkapallo on Kanadassa jäänyt vuosikymmenten ajan etenkin jääkiekon mutta myös koripallon, kanadalaisen jalkapallon ja baseballin varjoon.

Kanada on pelannut miesten MM-kisoissa vain kerran aiemmin, vuonna 1986. Tuolloin se hävisi kaikki kolme alkulohkon otteluaan tekemättä maaliakaan.

Tämänkertaisissa karsinnoissa Kanada on kuitenkin tehnyt vakuuttavaa jälkeä englantilaisen päävalmentajan John Herdmanin alaisuudessa. Joukkueessa ei ole maailmantähtiä, mutta se on voittanut ratkaisevassa lohkovaiheessa 13 ottelusta kahdeksan ja hävinnyt vain yhden. Kanada on yltänyt karsinnoissa muun muassa makeisiin kotivoittoihin päävastustajistaan Yhdysvalloista ja Meksikosta.

Kahdessa muussa Pohjois-Amerikan alueen MM-kisapaikassa ovat ennen lohkon päätöskierrosta kiinni Yhdysvallat ja Meksiko. Costa Rica on kolmen pisteen päässä tästä kaksikosta ja voi teoriassa vielä nousta suoraan MM-kisoihin. Lohkonelonen kohtaa kesäkuun jatkokarsinnassa Oseanian karsinnan voittajan.

Costa Rica voitti sunnuntaina El Salvadorin vieraissa 2–1 ja nousi hetkeksi tasapisteisiin Yhdysvaltain ja Meksikon kanssa. Yhdysvallat murskasi kuitenkin omassa ottelussaan Panaman kotonaan 5–1 ja Meksiko haki Hondurasista 1–0-vierasvoiton.