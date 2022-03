Mika Lehtimäki sai Olympiakomitealta varoituksen naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käyttäytymisestä, mutta valittiin siitä huolimatta jatkokaudelle huippu-urheiluyksikön johtajana. Valinta perusteluineen herättää ihmetystä.

Mika Lehtimäki on Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja.

Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä ihmettelee Suomen olympiakomitean toimintaa huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen tapauksessa.

Yle uutisoi torstaina Lehtimäen saaneen Olympiakomitealta varoituksen jo viime syksynä naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käyttäytymisestä.

Varoituksesta huolimatta Lehtimäki valittiin maaliskuun alussa uudelle kaudelle huippu-urheiluyksikön johtajana.

Paikka ei ollut avoimessa haussa. Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen perusteli Ylen haastattelussa Lehtimäen uudelleenvalintaa hänen työansioillaan.

Salosen mukaan myös Lehtimäen saama varoitus huomioitiin päätöstä tehtäessä.

”Mitalien lisäksi huippu-urheilussa on joukko muitakin tavoitteita. Totesimme, että eteenpäin on menty erinomaisesti. On loogista jatkaa strategian viitoittamalla polulla hänen johdollaan.”

Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeriä Terhi Heinilää Olympiakomitean linjaus ei vakuuta.

”Valta-asema urheilun korkealla tasolla, vastuu lajiliittojen tukien ja urheilijoiden apurahojen valmistelusta. Pidän tätä vakavana ja perusteluita riittämättöminä”, hän kirjoittaa Twitter-viestissään.

Heinilä kiittää Suomen urheilun eettistä keskusta Suekia, joka on selvittänyt urheilijoiden kokemaa väkivaltaa ja seksuaalista häirintää. Hän toivoo, että tutkimus ulotettaisiin koskemaan koko urheilua.

”On tärkeää, että asiaa tutkitaan ja selvitetään.”

”Itse olen ajatellut, että maailman on jo muuttunut, mutta ei ilmeisesti kuitenkaan kokonaisuudessaan. Kun olen kuunnellut taustakeskusteluja, olen ymmärtänyt, että tämä ei ole ihan yksittäinen ilmiö nykypäivän urheilussa. Näen tärkeänä, että urheilussa toimivat naiset voivat tehdä työtä vailla pelkoa seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta”, Heinilä sanoo HS:lle.

Heinilä tuntee suomalaista urheilua laajalti, sillä hän on työskennellyt suomalaisen urheilun edellisessä kattojärjestössä SLU:ssa sekä Kansainvälisen naisliikuntaverkoston IWG:n pääsihteerinä.

Heinilä ei ota kantaa Lehtimäen uudelleenvalinnan sopivuuteen, mutta toteaa yleisellä tasolla, että johdolla on aina valtavan suuri vastuu päätöksistä.

Heinilä on ollut mukana Euroopan komission korkean tason työryhmässä laatimassa urheilun tasa-arvosuosituksia, jotka luovutettiin viime viikolla komissaari Mariya Gabrielille.

”Niissä yksi suositus on, että urheilunjohdon on sitouduttava seksuaalinen häirinnän estämiseen ja ehkäisemiseen.”

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok) kysyi puolestaan mitä nollatoleranssi Olympiakomiteassa oikein tarkoittaakaan.

”Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella emme tiedä, mitä tarkalleen on tapahtunut, mutta varoitus kertonee, ettei mikään mitätön asia. Vakava pohdinnan paikka OKssa.”

Lehtimäki kertoi Ylen haastattelussa, että asia on sovittu osapuolten välillä ja hän muuttanut käyttäytymistään.