Hintz jatkoi maalitehtailua ja johdatti Dallasin voittoon Carolinasta – Bostonin Haula kasasi syöttöpisteitä

Barkov osui Floridan voitossa, Haulalla kolmen pisteen ilta Tampa Baytä vastaan.

Raleigh

Jääkiekon NHL:ssä Roope Hintz teki kaksi maalia, kun hänen joukkueensa Dallas Stars haki vierasvoiton Carolina Hurricanesista. Dallas voitti ottelun voittolaukauskisan jälkeen 4–3.

Hintz teki kolmannessa erässä Dallasin 2–2- ja 3–3-tasoitusmaalit. Suomalaishyökkääjä teki illan toisen maalinsa rystyllä Jason Robertsonin näppärästä syötöstä.

Hintzillä on nyt koossa tältä kaudelta 28 maalia ja 27 syöttöä. Hän on osunut viisi kertaa kolmessa viime ottelussa. Suomalaispelaajista Hintziä enemmän maaleja on tehnyt NHL:ssä tällä kaudella vain Coloradon Mikko Rantanen.

Carolinan suomalaiset jäivät tällä kertaa ilman maaleja. Sekä Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen että Jesperi Kotkaniemi kirjasivat syöttöpisteen mieheen.

Carolina on hävinnyt viisi kuudesta viime ottelustaan mutta johtaa edelleen omaa divisioonaansa. Dallas puolestaan on kolmen ottelun voittoputkessa ja taistelee tiukasti länsilohkon pudotuspelipaikoista.

Barkov kuittasi Montrealin salama-alun

Florida Panthers jatkaa NHL:n itälohkon kärkipaikalla otettuaan 4–3-vierasvoiton Montreal Canadiensista. Florida-kapteeni Aleksander Barkov iski ottelussa yhden maalin.

Ottelussa nähtiin hengästyttävä alku, kun ensin Nick Suzuki vei Montrealin johtoon 29 sekunnin pelin jälkeen, ja vain seitsemän sekuntia myöhemmin Barkov toi osumallaan vieraat tasoihin. Ottamansa aloitusvoiton jälkeen Barkov sai Robert Haggin syötön haltuunsa, pääsi vastakkain Montreal-vahti Jake Allenin kanssa ja laukoi varmasti takakulmaan.

Barkovilla on koossa tältä kaudelta tehot 27+36.

Ottelu Montrealia vastaan oli kanadalaisen konkarihyökkääjän Claude Giroux'n ensimmäinen Floridan paidassa, ja hän kirjasi heti kaksi syöttöpistettä. Giroux, 34, oli pelannut ennen tätä koko NHL-uransa Philadelphia Flyersissa, mutta hänet kaupattiin viime viikonloppuna Floridaan.

Haula alusti Pastrnakin hattutempun

Boston Bruinsin suomalaislaitahyökkääjä Erik Haula kasasi kolme syöttöpistettä Bostonin voittaessa hallitsevan Stanley cup -mestarin Tampa Bay Lightningin 3–2. Bostonin kaikista maaleista vastasi hattutempun iskenyt David Pastrnak.

Haula on kerännyt tällä kaudella pisteet 8+22.

Boston nousi voittonsa turvin pisteellä ohi Tampa Bayn itälohkon kuudennelle sijalle.

Kaapo Kähkönen torjui 36 laukausta Edmonton Oilersia vastaan ollessaan ensimmäistä kertaa San Jose Sharksin aloittavana maalivahtina. Kähkönen kaupattiin Minnesotasta Sharksiin maanantaina.

San Jose joutui taipumaan vieraskaukalossa Edmontonille 2–5. Oilersin Jesse Puljujärvi nappasi yhden syöttöpisteen.

Edmonton on kiinni pudotuspelipaikassa, San Jose on jäämässä pudotuspelien ulkopuolelle.