Yle: Olympiakomitean huippu-urheilujohtaja Lehtimäki sai varoituksen naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä

Tapaus oli tiedossa, kun Olympiakomitea jatkoi Lehtimäen sopimusta. Huippu-urheilujohtaja sanoo muuttavansa käyttäytymistään.

Helsinki

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki on saanut työnantajalta varoituksen epäasiallisesta käytöksestä, kertoi Yle Urheilu torstaina. Yle Urheilun tietojen mukaan varoitus tuli viime syksynä epäasiallisesta käytöksestä, joka on kohdistunut naisiin työyhteisössä.

Lehtimäki myöntää saaneensa varoituksen.

"Pitää paikkansa. Tällainen tilanne on ollut viime syksynä. Työnantajan johdolla se on asianmukaisesti selvitetty kaikkien osapuolien läsnä ollessa. Asia on sovittu ja loppuun käsitelty”, Lehtimäki sanoi Ylelle.

Lehtimäki kertoi osapuolten sopineen, että asiaa ei kommentoida enempää. Hän sanoo muuttavansa käyttäytymistään.

"Ehdottomasti. Nykypäivän pelisääntöjen mukaan on mentävä. On oltava erittäin tarkka ja vastuullinen näissä asioissa.”

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen ei kommentoi tapausta, mutta painottaa Olympiakomiteassa olevan "nollatoleranssi epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään" ja ilmoitukset niistä "otetaan erittäin vakavasti". Salonen kertoi Ylelle, että tapaus oli tiedossa Olympiakomitean jatkaessa Lehtimäen sopimusta vuoteen 2024 saakka.

"Kun Lehtimäen eli huippu-urheiluyksikön johtajan pestin jatkamista käsiteltiin, niin luonnollisesti tämä oli yksi asia, joka käytiin läpi.”