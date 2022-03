Trilleri sytytti sekä yleisön että pelaajat. Karhut onnistui maalinteossa paremmin kuin aiemmissa karsintapeleissään.

Pori

Mikään ei ennakkoasetelmissa puoltanut Karhujen vaikeuksia jo F-liigan karsintojen ensimmäisessä vaiheessa.

Systeemi on raskas, jopa outo, ja ottelumäärä runkosarjan jälkeen on yhdeksästä viiteentoista. Jokainen tappio tarkoittaa yhtä lisäpeliä, joten tällä hetkellä vähimmäismäärä on kymmenen. Niistä on nyt takana kolme, sillä Karhut nappasi 7–6 (2–3, 3–1, 1–2, 1–0) -voiton jatkoerässä.