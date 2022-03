Ulvilalainen Ksenia Koulik kuuluu Kansallisen liigan uusiin tuomareihin. Monessa lajissa urheilleen Koulikin tuomariura alkoi isän kuningasideasta, mutta aivan väärässä lajissa.

“Vesipallossa on vaikea nähdä siitä reunalta pelaajien potkuja veden alla, salibandyssä keskittyminen menee laidan yli hyppelemiseen, mutta jalkapallossa voi vain juosta tilanteiden perässä.”

Ulvilalaisella Ksenia Koulikilla on selvä peruste sille, miksi hän on juuri jalkapalloerotuomari. Hänellä on taustaa kaikista yllä olevista lajeista, mutta jalkapallo on hänelle luontevinta.