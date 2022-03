Vakioveikkauksen peliaika sulkeutuu lauantaina kello 16.58.

Chelsean pitäisi olla suursuosikki jokaista Mestaruussarjassa pelaavaa joukkuetta vastaan. Suosikki se on myös tällä kertaa, mutta huomattava määrä epävarmuustekijöitäkin matkassa on. Chelsean omistajuuteen liittyvät kuviot ovat kysymysmerkki, kun venäläisomistaja Roman Abramovitš on käytännössä pakotettu myymään seura. Chelsea ei saa myöskään myydä peliin lippuja kannattajilleen, joten kotiedun merkitys kasvaa entisestään. Valmentaja Tomas Tuchel kierrättänee myös kokoonpanoa. Onko pelaajien ajatus täysillä mukana ottelussa?

Middlesbrough on kova kotijoukkue. Se on edellisen kerran hävinnyt kotikentällään marraskuussa, jonka jälkeen saldo on pelkkiä voittoja. FC Cupissa kaatui aikaisemmin Valioliigan Tottenham. Middlesbrough pelaa kurinalaista jalkapalloa ja on valmis yllättämään myös Chelsean, jos joukkue saapuu peliin edes osittain puolivaloilla. Kokeillaan heti vakion avauskohteessa yllätystä ja ohitetaan Chelsean voitto kokonaan.