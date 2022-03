Lähetysikkuna aukeaa tähän artikkeliin vähän ennen ottelun alkua.

Jalkapallon Kakkosen kauteen valmistautuva Musan Salama kohtaa lauantaina harjoitusottelussa Tampere Unitedin. Ottelu pelataan Porin urheilukeskuksen tekonurmella.

Ottelu on mielenkiintoinen siksi, että molemmat joukkueet pelaavat jalkapallon Kakkosen B-lohkossa. Kyseessä on siis eräänlainen ennakko ennen kesän yhteenottoja. Kakkosen kauden aikana MuSa ja TamU kohtaavat toisensa kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran jo 8. toukokuuta ja jälkimmäinen peli on heinäkuun lopussa.