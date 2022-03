Jyväskylän Kirittärien pelinjohtaja Nalle Viljanen on pitkällä sairauslomalla - UPV:n entinen lukkari johtaa joukkuetta viikonloppuna

Pesäkarhut saattaa kohdata Kirittäret ja heidän uuden pelinjohtajansa jo tulevana sunnuntaina.

Nalle Viljanen on ollut Pesäkarhuille vaikea voitettava. Viime kaudella porilaiset onnistuivat kaatamaan Kirittäret finaalisarjassa.

Naisten Superpesiksen kestomenestyjä Jyväskylän Kirittärien monivuotinen pelinjohtaja Nalle Viljanen on tällä hetkellä pitkällä sairauslomalla. Hän ei johda joukkuettaan edes viikonlopun halli-SM-turnauksen lopputurnausvaiheessa, jossa joukkue saattaa kohdata sunnuntaina myös Pesäkarhut.

Asiasta kertoo ensimmäisenä sanomalehti Keskisuomalainen.

Kirittärissä on tapahtunut paljon muutoksia pelinjohdossa, kun Viljasen lisäksi viime kausien kakkospelinjohtaja Petri Kaijansinkko on pois kuvioista. Hänet asetettiin toimitsijakieltoon, kun Kaijansinkko sai syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä. Viljanen oli Kirittärien pelinjohtajana tammikuun harjoituspeleissä, mutta sen jälkeen hän on ollut pois ainakin joukkueen ottelutapahtumista.

Viljasta on tuurannut satakuntalaisille Ulvilan Pesä-Veikkojen lukkarina tutuksi tullut Mattias Kitola. Alkuperäinen ajatus Kirittärissä oli, että Viljanen olisi ollut joukkueen pelinjohtaja kesällä. Sen jälkeen Kitolan oli tarkoitus ottaa pelinjohtajan vastuu seuran edustusjoukkueessa. Nyt Kitola on ollut päävastuussa jo harjoituskaudella ja myös halli-SM-turnauksessa.

Kirittäret kohtaa Tampereella lauantaina Seinäjoen Maila-Jussit. Samana päivänä Tampereella pelataan myös Pesäkarhujen ja Manse PP:n vääntö. Sunnuntaina edessä on loppuottelu ja pronssipeli.