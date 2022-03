WA:n hallituksen suomalaisjäsen Antti Pihlakoski on huolissaan dopingtestauksen luotettavuudesta Venäjällä.

Venäläiset yleisurheilijat eivät voi osallistua MM-tason kilpailuihin edes neutraaleina urheilijoina.

Tähän asti kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) dopingtarkistuksen läpikäyneet venäläisurheilijat ovat kilpailleet ilman kansallistunnusta niin sanottuina ANA-urheilijoita.

Lyhenne tulee sanoista Authorised Neutral Athlete, valtuutettu neutraali urheilija. Nimitys juontaa juurensa joulukuussa 2014 julki tulleen Venäjän yleisurheilun laajan dopingskandaalin jälkeen.

WA:n päätös ei toistaiseksi koske Timanttiliigan tai muita kansainvälisiä kilpailuja. WA:n hallituksen suomalaisjäsenen Antti Pihlakosken mukaan kilpailukielto laajenee todennäköisesti myös niihin.

”Timanttiliiga tekee päätöksensä itsenäisesti, mutta odotamme, että se on samansuuntainen kuin kansainvälisellä lajiliitolla”, Pihlakoski sanoo.

Todennäköistä on, ettei venäläisiä nähdä Paavo Nurmen kisoissa Turussa kesäkuussa. Paavo Nurmi Games kuuluu Timanttiliigasta seuraavan kategorian kilpasarjaan.

WA:n päätös koskee myös valkovenäläisiä urheilijoita. Ukrainalaiset yleisurheilijat saavat kilpailla.

”WA:n suhtautuminen Venäjään on ollut tiukka jo pitkään. Pienet urheilun kansainväliset lajiliitot eivät uskalla olla yhtä tiukkoja, koska ne pelkäävät oikeudenkäyntejä ja niiden kustannuksia”, Pihlakoski sanoo.

Venäjä raivostui päätöksistä, jotka sulkivat sen äskeisistä paralypmialaisista sekä kansainvälisestä jääkiekosta ja jalkapallosta. Venäjä aikoo valittaa kansainväliseen välitystuomioistuimeen CAS:iin.

”On hoettu, että urheilu ei kuulu politiikkaan. Sanaa sota ei löydy urheilun säännöistä. Miten sanktioidaan maata tai urheilijaa? On riski, että CAS voi puuttua asiaan”, Pihlakoski sanoo.

”Urheilu on Venäjällä ulkopolitiikan jatkumoa ja propagandakoneiston osa kiillottomaan valtaa pitävien kilpeä. Venäjällä on vahvaa urheilujuridiikan koulutusta, jonka argumenteilla se yrittää kääntää asioita.”

Yleisurheilussa päätökset Pihlakosken mukaan pitävät, vaikka Venäjä tarjoaakin kovan juridisen vastuksen.

Vuonna 2016 kansainvälinen yleisurheiluliitto hävisi CAS:ssa venäläisen pituushyppääjän Darja Klišinan valituksen. Klišina oli asunut pitkään Yhdysvalloissa ja läpäissyt tarvittavat dopingtestit.

Hän oli ainoa venäläisurheilija, jolle annettiin oikeus osallistua Rion 2016 olympiakisoihin poikkeusluvalla. Hänen tapauksensa on myös ainoa, jonka WA on CAS:ssa hävinnyt.

Ukrainan sodan takia on ilmeinen vaara, että venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita on vaikea testata dopingista. Sama koskee ukrainalaisia.

WA:ssa on tänä vuonna ehditty myöntää 50 venäläisurheilijalle neutraalin urheilijan asema. Käsittelemättä on vielä noin 60 hakemusta.

ANA-listalle pääsee urheilija, joka on todistettavasti saanut riittävän monta negatiivista dopingtestitulosta.

”Lista on siltä varalta, että tilanne muuttuu ja sota loppuu. Jos tilanne muuttuu, urheilijat voisivat kilpailla heinäkuussa yleisurheilun MM-kisoissa Eugenessa”, Pihlakoski sanoo.

Euroopan yleisurheiluliitto on päättänyt noudattaa WA:n linjaa: venäläisiä ei todennäköisesti osallistu elokuun EM-kisoihin Münchenissä.

Kuinka mahdotonta tällä hetkellä on testata venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita?

”Kyllä heitä pystytään testaamaan. Sitä tehdään kansainvälisin ja Venäjän antidopingtoimiston Rusadan toimesta. Rusadassa on ollut hyvä ote, mutta tuoreesti on tullut huolestuttavia tietoja, että sen johdosta on eronnut hyviä henkilöitä. He ovat turhautuneet lähellä Putinia olevien tahojen vaikuttamiseen”, Pihlakoski sanoo Venäjän antidopingtoimistosta.

Venäjällä valtio on vaihtanut urheilun lajiliittoihin ja Rusadaan mieleisiään johtajia.

”Se on kinkkinen juttu. Viimeksi yksi Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n iso johtaja puuttui peliin, kun Rusadassa haluttiin Wadan vaatimusten mukaisesti avata vanhoja dopingtapauksia”, Pihlakoski sanoo.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin diplomaattipiireihin kuuluva Rusadan puheenjohtaja jätti sen jälkeen paikkansa, samoin kuin Suomessa asuva kansainvälisen antidopingtoimiston Wadan nimeämä hallituksen lahtelaisjäsen Sergei Iljukov.

”Ristivetoa näyttää olevan valtion sisällä urheilussakin”, Pihlakoski sanoo.