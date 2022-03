Kansainvälisen yleisurheiluliiton puheenjohtaja kannattaa lujasti Venäjän sulkua: ”On kyse tapauksesta, joka on mullistanut kaiken”

"Ukrainan sodasta tulee ennakkotapaus. Olemme tämän asian kanssa tekemisissä vuosien ajan", Sebastian Coe ennakoi.

STT, Lontoo

Kansainvälisen yleisurheiluliiton WA:n brittiläinen puheenjohtaja Sebastian Coe pitää Venäjän ja Valko-Venäjän sulkua kansainvälisestä urheilutoiminnasta välttämättömänä.

Ukrainan sodan takia maat on suljettu esimerkiksi yleisurheilun viikonvaihteessa Belgradissa järjestettävistä MM-hallikisoista.

Coe esitti näkemyksensä maanantaina etäyhteyksin järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

”Yksikään urheilujärjestö ei haluaisi sulkea ainuttakaan joukkuetta tai urheilijaa tapahtumistaan. Emme me sen takia ole lähteneet mukaan urheiluun – mutta nyt on kyse tapauksesta, joka on mullistanut kaiken”, Coe kertoi muun muassa yhdysvaltalaisen uutissivuston nationworldnews.comin mukaan.

”Ukrainan sodasta tulee ennakkotapaus tässä suhteessa.”

Ukrainaan hyökänneen Venäjän ja sitä tukevan Valko-Venäjän urheilijat on suljettu joukkueina nopeasti kaikesta kansainvälisestä urheilutoiminnasta. Kyse ei ole vain protestista, vaan myös keinosta saattaa Venäjän sotatoimet maan kansalaisten tietoon.

Sulku voi kestää vuosia

Coe korostaa, että Venäjän hyökkäyksellä on kauaskantoiset seuraukset myös urheilussa.

”Emme tehneet tätä kysymystä helpoksi itsellemme. Olemme olleet tämän asian kanssa tekemisissä vuosien ajan”, Coe arvioi.

”Se on silti oikea päätös.”

Coe muistutti myös, että hyökkäys on muuttanut myös ukrainalaisten urheilijoiden toimintaympäristön. Monet ukrainalaisurheilijat ovat nyt mukana taisteluissa eivätkä voisi muutenkaan jatkaa uraansa millään normaalilla tavalla kotimassaan.

”Emme voi pitää mukana maita, jotka ovat niin perusteellisella tavalla vaikuttaneet urheiluelämään muissa maissa”, Coe jatkoi.

WA toimi nopeasti ja itsenäisesti, mutta esimerkiksi Kansainvälinen paralympialiitto sulki Venäjän ja Valko-Venäjän paralympialaisista vasta muiden maiden painostuksesta.

”Nyt sulku vaikuttaa kaikkialla, ja kaikkien toimijoiden pitää pysyä lujasti päätösten takana”, Coe korosti.