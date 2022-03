Yhdistetyn viestikapula vaihtuu – päävalmentaja Kukkosella haikeutta: "Nämä on vähän kuin omia poikia"

Esikoiskirja on saamassa seuraajan.

Schonach/Helsinki

Suomen yhdistetyn maajoukkuetta kymmenen vuotta luotsanneen Petter Kukkosen maailmancup-koitokset päävalmentajana päättyivät sunnuntaina, kun Saksan Schonachissa kisattiin kauden viimeinen kisa.

"Haikealta tietyltä tavalla tuntuu, olen neljäsosan elämästäni viettänyt tämän joukkueen kanssa. Ollaan kasvettu yhteen, nämä on vähän kuin omia poikia”, Kukkonen huokaisi puhelimitse STT:lle.

"Samalla tässä tietysti miettii, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja pohtii sitä, miten on tässä hommassa onnistunut. Tuloksellisesti, mutta myös mitä muita arvoja on pojille antanut. Ja sitä, mitä on tarjonnut ihmisille (katsojille) seurattavaksi. Kaikenlaista mahtuu tällä hetkellä päähän.”

Kymmeneen vuoteen mahtuu riemua ja onnistumisia, mutta myös surua ja pettymyksiä. Päättynyt kausi lupaili hyvää, mutta toivottua suurmenestystä ei ikinä tullut.

"Tämä viimeinen kauteni oli pieni pettymys, ei päästy ihan sinne minne haluttiin. Paljon sairastelua, loukkaantumisia, epäonnea, parasta joukkuetta ei missään vaiheessa saatu jalkeille. Hyviäkin juttuja oli, mutta parempaa haluttiin. Olympiamitaliakin, Kukkonen pohti.”

"Siinä paljastuu se haaste (tulevaan): urheilijamäärän kapeus. Sen eteen on tehtävä töitä”, Kukkonen miettii vielä.

Päävalmentajan roolissa jäljellä ovat vielä SM-kisat sekä "viestinvaihto" seuraajalle.

"Rovaniemen SM-kisoja menen seuraamaan. Ja viestikapulan vaihtoa, että seuraaja pääsee mahdollisimman hyvistä lähtökohdista aloittamaan. Kaikin keinoin pyrin siinä auttamaan”, Kukkonen kertoo.

Omalta osalta tulevaisuus on auki. Nyt Kukkonen "ottaa happea", mutta se ainakin tiedetään, että parin vuoden takainen esikoiskirja saa seuraajan syksyllä tai ensi vuoden keväänä.

Tulevaisuutta ennen Kukkonen ja pojat levähtävät raskaan kauden päätteeksi.

"Lähdetään (täältä Schonachista) Itävallan Sankt Antoniin laskettelemaan, ollaan siellä keskiviikkoon asti. Kaksi päivää yhdessä siellä, muistellaan menneitä ja suunnitellaan tulevia.”