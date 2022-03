Chelsean kannattajat huusivat omistaja Roman Abramovitšin nimeä torstai-iltana vierasottelussa Norwichissa.

Torstai-iltana sanktioiden kurittaman Chelsean joukkue asteli Norwichissa vierasotteluun. Kannattajat ja media ihmettelivät, miten Chelsean paitaa koristi vielä sponsori Threen mainos, vaikka teleyhtiö oli irtisanonut sponsorisopimuksensa vain tunteja ennen ottelua. Sportsmailin mukaan keskustelut sopimuksen irtisanomisesta jatkuivat vielä torstai-iltana.

Kentällä seuran vaikeudet eivät näkyneet, kun se voitti Norwich Cityn Trevor Chalobahin, Kai Havertzin ja Mason Mountin maaleilla 3–1. Norwich Cityn Teemu Pukki teki kotijoukkueen ainokaisen rangaistuspotkusta, ja se oli hänen kauden kahdeksas maalinsa Valioliigassa.

Kentän ulkopuolella lontoolaisseura Chelsean vaikeudet ovat kasautuneet viime päivinä. Seuralegenda Pat Nevin kertoi BBC 5 Liven lähetyksessä, että osa seuran henkilöstöstä on jo irtisanottu omistajiin kohdistuneiden sanktioiden jälkeen.

Norwichissa Chelsean kannattajat huusivat omistaja Roman Abramovitšin nimeä.

Britannian hallituksen teknologiaministeri Chris Philp sanoi, että kannattajien pitäisi muistaa, että Abramovitšilla on tiiviit yhteydet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, jonka ”hallinto on vastuussa raakalaismaisista teoista Ukrainassa”.

”Ymmärrän, että Chelsean kannattajilla on tunteita häntä kohtaan, mutta kun häneen yhdistyvä hallinto on vastuussa kauheuksista on se tärkeämpää kuin jalkapallo”, Chris Philp sanoi BBC Radio Four -kanavan Today-ohjelmassa.

Englannin Valioliiga-seura Chelsean uhkana on taloudellinen kurimus sen jälkeen, kun Britannian hallitus asetti sanktiot seuran omistajalle Roman Abramovitšille ja jäädytti venäläisen oligarkin omaisuuden Britanniassa.

Abramovitš joutui sanktioiden kohteeksi, koska hänet on luokiteltu Venäjän hallinnolle myönteiseksi oligarkiksi. Britannian hallituksen julkaisemien dokumenttien mukaan Abramovitšilla on ollut läheiset suhteet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Sanktiot tarkoittavat käytännössä sitä, että Abramovitš ei saa myydä omaisuuttaan eikä myöskään hyötyä siitä taloudellisesti. Britannian hallitus on kuitenkin valmis pelastamaan Valioliiga-seuran, sillä se on sallimassa seuran myynnin sillä ehdolla, ettei Abramovitš hyödy siitä taloudellisesti. Siitä, miten myynti järjestettäisiin, ei ole tarkkaa tietoa.

The Guardian -lehden mukaan mahdollisille ostajille on kuitenkin kerrottu, että he voivat lähestyä Britannian hallitusta ostotarjouksillaan.

Abramovitš oli valmis myymään seuran sanktioiden uhkaamana noin neljällä miljardilla eurolla.

The Guardianin tietojen mukaan seurasta kiinnostuneita ostajia on ainakin neljä eri tahoa: brittiläinen kiinteistösijoittaja Nick Candy, sveitsiläinen miljardööri Hansjörg Wyss, yhdysvaltalainen miljardööri ja Valioliiga-seura Crystal Palacen osaomistaja Josh Harris sekä baseballseura LA Dodgersin osaomistaja Todd Boehly.

Teknologiaministeri Philp sanoi perjantaina, että kiinnostuneet ostajat voisivat lähestyä hallitusta. Abramovitš ei voi kuitenkaan hyötyä kaupasta. On ehdotettu, että kauppasumma jäädytettäisiin tai varat ohjattaisiin hyväntekeväisyyteen.

”Selvyyden vuoksi: yhtään sellaista ehdotusta ei hyväksytä, jossa tulot kaupasta päätyisivät Abramovitšin tilille. Hän ei voi hyötyä kaupasta”, Chris Philp sanoi.

Abramovitšin palkkaama liikepankki The Raine Group kertoi ostajaehdokkaille, että toistaiseksi kaupankäynti on keskeytetty, kunnes asianosaiset harkitsevat viime päivien tapahtumien seurauksia ja keskustelevat Britannian viranomaisten kanssa.

Chelsean uhkana ovat taloudelliset menetykset ja konkurssi­käsittelyyn joutuminen, jossa se ei voisi enää hallinnoida lainkaan itse omaisuuttaan.

Tietoliikenneyhtiö Threen sponsorisopimuksen irtisanominen vahvistettiin torstaina brittimediassa. Sopimuksen arvo oli mediatietojen mukaan lähes 50 miljoonaa euroa. Three oli seuran pääpaitasponsori.

Brittimedian tietojen mukaan myös Nike harkitsee oman sopimuksensa irtisanomista Chelsean kanssa. Mediatietojen mukaan vuonna 2016 solmitun viisitoistavuotisen sopimuksen arvo Chelsealle on hieman yli miljardi euroa.

Chelsea saa toistaiseksi jatkaa toimintaansa ja pelata kauden loppuun. Pelaajille ja henkilöstölle voidaan maksaa palkkoja, mutta uutta henkilöstöä ei voida palkata.

Seura ei saa myydä lippuja omille tai vieraskannattajille eikä oheistuotteita, kuten pelipaitoja. Vain kausikortin omistajat voivat tällä haavaa käydä otteluissa.