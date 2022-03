Manchester Unitedin ja Tottenhamin välisessä ottelussa taistellaan ainakin teoriassa Mestarien liigaan oikeuttavasta sijasta neljä. Kumpikaan joukkue ei ole vakuuttanut tällä kaudella. ManU nöyryytettiin viimeksi paikallispelissä ja Tottenham pelaa vaihtelevasti. Tappio olisi molemmille valtava isku.

ManU on pelissä kotietunsa ansiosta pieni suosikki, mutta joukkueen keskittyminen saattaa olla osittain tiistain tärkeässä Mestarien liigan pelissä, jossa ratkeaa joukkueen jatkaminen siellä. Tottenhamin päävalmentaja Antonio Conte on kääntänyt lähes aina vaikeudet voitoiksi. Tottenhamissa tehtävä on vaikea, mutta uskotaan Conten saavan joukkue hyvään iskuun lauantain tärkeään kamppailuun.

Ohitetaan kohteessa rohkeasti kotivoitto kokonaan ja luotetaan Tottenhamin ratkaisijoiden tehokuuteen.